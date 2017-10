Jornalista fala sobre os anos em Santa Maria e carreira

Entrevista 23/10/2017 | 17h03 Atualizada em

Pergunte a 10 torcedores de futebol o nome de um repórter esportivo da televisão gaúcha. É bastante provável que o nome de Glauco de Oliveira Pasa, repórter da RBS TV há 27 anos, seja mencionado em pelo menos metade das respostas. Glauco é um homem simples, conhecido na televisão pela boa locução e a voz grave, além das coberturas esportivas da dupla Gre-Nal.

E foi com simplicidade que o jornalista, formado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), conquistou o Coração do Rio Grande do Sul durante a década de 1990, quando esteve à frente do Jornal do Almoço. Não demorou para que ele se destacasse e fosse chamado para trabalhar em Porto Alegre, como repórter esportivo. Pelo trabalho realizado na capital gaúcha, Glauco rodou o mundo visitando países latinos, europeus, asiáticos e africanos. Apesar das viagens e emoções que a carreira prevê, é na família que o marido de Patrícia Quadros, 46 anos, e pai da Cassiana, 20, e Vicente, 9, vê sua grande paixão.

Na infância, quando morava em Jaguari. Foto: Glauco Pasa / Arquivo pessoal

Diário – Quando o menino de Jaguari veio para em Santa Maria?

Glauco Pasa – Na verdade, eu sempre tive muita ligação com Santa Maria, porque a família da minha mãe é da cidade. Passava as férias na casa da minha vó e tios. Cresci em Jaguari, tomando banho de rio, subindo em árvores e jogando futebol no "campo dos padres", como a gente chamava o campo do Instituto São José, onde estudei. Em 1988, fui morar em Santa Maria, onde já morava meu irmão, para fazer curso pré-vestibular. Entrei na UFSM na turma de 1990.

Diário – Como foram os anos no curso de Jornalismo?

Glauco – Cansativos, mas maravilhosos! Lembro até hoje das aulas da professora Eunice Olmedo, do professor Paulo Roberto Araújo. Mas foi difícil. No mesmo ano em que comecei a faculdade, entrei na RBS TV Santa Maria. Ia de ônibus para o campus. Logo, tive que comprar uma moto para poder me deslocar com mais agilidade. Fazia algumas cadeiras pela manhã e ia para a emissora apresentar o bloco de esportes ou de notícias do Jornal do Almoço. À tarde, voltava para o campus e, à noite, apresentava o RBS Notícias. Até por isso demorei mais tempo, seis anos, para me formar. Minha formatura foi em gabinete. Aproveitei o intervalo da edição de uma reportagem para ir à reitoria, no Centro, receber o diploma.

Diário – Como começou na TV?

Glauco – O destino foi bom comigo. Meu começo foi totalmente por acaso e tem nome e sobrenome: Carlos Adalberto Kirschoff. O diretor executivo da TV em Santa Maria, Carlos Eduardo Pavani, mencionou que a emissora estava selecionando apresentadores. Meu colega, Kirschoff, ficou entusiasmado para fazer um teste. Duvidei que alguém recém entrado na faculdade pudesse ter chance. Como ele era de São Gabriel, e não tinha roupa adequada, pediu minha ajuda. Emprestei a gravata e o levei até a TV. Andréia Marranquiel, repórter com quem acabaria trabalhando, conduziu o teste. No fim, ela solicitou que eu entrasse no estúdio. Eu estava de bermuda. Não adiantou a minha negativa. Vesti a camisa, a gravata, e lá fui eu ler cerca de 10 scripts, datilografados. Resultado: eu fui chamado e o Kirschoff, não! Tive o privilégio de aprender com cinegrafistas que ainda reputo como os melhores que já trabalhei: Claudio Vaz, Airton Sangoi, Oneide Moura e Fernando Ramos,e uma senhora turma de apresentadores e repórteres: Cibele Lorenzoni, Andréia Marranquiel, Marcelo Coelho, Ludwig Larré. Me orgulho em dizer que sou cria da Faculdade de Comunicação Social da UFSM.

Diário – Quais são as histórias da cidade que ficaram na memória?

Glauco – São muitas. Destacaria as festas no DCE. Uma vez saí direto de uma festa e fui trabalhar. Cochilei durante o Jornal do Almoço. Ainda bem que tinha uma reportagem no ar e tive tempo de me recuperar (risos). Até do Vento Norte do Centro, da esquina do Calçadão, eu tenho saudade.

Diário – Quando deixou a cidade?

Glauco – No fim de 1997, recebi proposta para trabalhar no SBT, no Paraná. Em um curto período, fiz duas coberturas sobre o golpe político no Paraguai. Fiquei em Foz do Iguaçu por apenas quatro meses, quando surgiu a oportunidade de trabalhar em Porto Alegre, no esporte. Não hesitei. Acompanhar a dupla Gre-Nal me abriu a possibilidade de conhecer outros países, continentes e culturas. Já tomei chimarrão em Abu Dhabi, passei apuros num terremoto no México, aprendi a gostar de fast food nos Estados Unidos, me esbaldei de chocolate na Suíça, fiquei perdido no Japão. Olho para trás e tenho uma sensação boa de dever profissional cumprido.

Em debate eleitoral no Jornal do Almoço, em Santa Maria. Foto: Glauco Pasa / Arquivo pessoal

Diário – Qual cobertura esportiva te marcou mais?

Glauco – Sem dúvida, o Mundial de 2006, no Japão. Primeiro, por ser uma cobertura diferente até então. Tudo era grande: os estádios, o rigor da Fifa, a quantidade de jornalistas, de equipamentos, a distância de casa, a dificuldade da língua. Depois, pelos fatores técnicos envolvidos, tínhamos de mandar a maioria do material pela internet. Apesar de estarmos num país desenvolvido, sofremos com a demora nas gerações. Durante a final, fiquei atrás do gol onde o Adriano Gabiru escreveu o capítulo mais importante da história do Internacional. Estava na transmissão e fazendo reportagem. Confesso que encaminhava um texto que indicava decisão por pênaltis. Com o gol,tive que mudar tudo às pressas e, também, driblar um segurança da Fifa para fazer a repercussão ao vivo pós-jogo da conquista.

Diário – O que não gosta de relatar?

Glauco – Violência. Trabalho com algo que mexe com o coração, mas tenho dificuldade para entender a cegueira em nome da passionalidade. Sou reticente em levar meu filho a estádio de futebol por causa da violência. Espero que mude. Quando eu parar, algo que certamente não vou ter saudade, é disso: do medo dos "falsos torcedores".

Diário – O que gosta de fazer quando não está trabalhando?

Glauco – Sou um cara bem caseiro. Nas folgas,que não são muitas, o Vicente quer jogar futebol e exige bastante do“papai jogador”, que, aliás, nunca jogou nada! Gosto de um bom churrasco e uma boa música. Estou sempre garimpando novos talentos da MPB. Gosto de dar minhas corridinhas. Mas, nesse caso, o rádio é meu companheiro fiel. Sou atleta por 45 minutos, mas jornalista 24 horas (risos).

Diário – Aos 46 anos,como anda o gás do jornalista multitarefas?

Glauco – O gás diminuiu. Mas o motor foi adaptado. A gente aprende o caminho do atalho. Não posso me comparar com alguém que esteja começando,que trabalha 20 horas por dia. Prezo muito por um mínimo de qualidade de vida. Mas me sinto inteiro. Meu desafio é fazer melhor amanhã do que fiz hoje. Quero surpreender, deixar algo que marque. Jornalismo se faz com paixão. Enquanto tiver este desejo, sigo em frente.