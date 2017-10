Filme que resgata a Santa Maria do passado será exibido em Festival local 

Cinema 23/10/2017 | 10h00 Atualizada em

“Eu lembrava de cada detalhe daquelas imagens. Mas vê-las sendo projetadas é diferente. Aqueles filmes mexem com a emoção da gente”, disse o presidente da Fundação Eny, Guido Isaia, ao assistir a projeção do documentário Santa Maria – Fragmentos no Tempo, que será exibido ao público novamente nesta quarta-feira, às 14h, no Cinest, no auditório da Cesma.

A produção traz a história de Santa Maria sendo revisitada por meio de imagens produzidas pelo olhar de Guido, que seguiu os passos do pai, Salvador Isaia, e do avô, Giuseppe Isaia. Todos apaixonados pela fotografia. As imagens revelam uma Santa Maria das décadas de 1950 e 1960, em preto e branco. Segundo o presidente da fundação, desde que começou a restauração dos filmes, no início do ano, ele embarcou em uma viagem ao passado.

– O nosso material foi telecinado em São Paulo. Cada ida e vinda das caixas de Sedex era acompanhada de uma expectativa enorme por mim, pela Luiza, nossa arquivista, pela Marilice e pela Caroline, do Marketing. Parecíamos crianças (risos) – relembra o fotógrafo.

A primeira projeção em público, realizada no fim de setembro, mexeu com a emoção de quem assistiu e de quem produziu o filme.

Primeira exibição aconteceu no fim de setembro, no Shopping Praça Nova. Na ocasião, Guido Isaia falou sobre a emoção de reviver os vídeos feito por ele e sua família há décadas Foto: Germano Rorato Neto / Divulgação

– Na verdade, acho que a reação começou por mim mesmo. Pode não parecer, mas mexer com essas imagens não me traz só saudosismo. É difícil! Ver tanta gente que já se foi, como o meu avô, a minha mãe, o meu pai e tantos amigos. Além de rever a própria cidade, já que eu vivi aqui desde sempre. Mas, hoje, essa é uma dor superada. Se foi difícil ver tudo isso num primeiro momento, depois, transformou-se em uma enorme alegria – enfatiza Guido.

A Fundação Eny completou 93 anos no dia 7 de outubro e, de acordo com Guido, fica difícil separar a história da cidade com a da entidade. Para ele, o maior interesse é preservar e compartilhar essas memórias.





– À medida que ajudamos a preservar ou mesmo a construir memórias sobre a cidade, estamos também trabalhando com as nossas memórias. Poder fazer isso com imagens em movimento é algo que me deixa muito feliz porque o cinema sempre foi, para mim e para meu pai, uma grande paixão – ressalta.

Para tornar as imagens acessíveis à população, serão distribuídos DVDs do documentário para as escolas e universidades locais. A produção também está disponível no canal da Eny no YouTube e pode ser conferido online.

Homenagem ao cinema local

Além de levar essas memórias à comunidade, o fotógrafo deseja que pesquisadores também possam utilizá-las para trabalhos futuros, como já ocorre com as mais de 22 mil fotografias que a Fundação disponibiliza.

– Quem quiser ver, em breve, terá esse material disponível para consulta mediante agendamento com o nosso setor de arquivo. Nós apenas restringimos as cópias, afinal, existe uma questão de direito de imagem e também porque muitas dessas imagens são filmagens domésticas, de eventos familiares – explica Guido.

Foto: Fundação Eny / Divulgação

A analista de comunicação Marilice Daronco, junto com a arquivista Luisa Haesbaerth, trabalhou em todo o processo de pesquisa. Segundo ela, desde o início, a escolha das imagens foi pensada a partir do que seria interessante para a comunidade.

Além do resgate histórico, a analista de comunicação acrescenta que o filme também é uma forma de destacar e homenagear a história da sétima arte em Santa Maria, tema recorrente de suas pesquisas.

– Queríamos contar para as pessoas que esses filmes eram produzidos aqui e explicar por que eles existiram. Escolhemos fazer essa narrativa a partir do depoimento do seu Guido, usando as imagens que eram mais relevantes para a comunidade – explica.

Apesar de já pesquisar sobre películas 16mm, Marilice ainda não sabia da existência do filme A Pandorga, produção doméstica de ficção, com o roteiro e filmagem de Salvador Isaia. Ali, começava a viagem ao tempo, que culminou no Santa Maria– Fragmentos no Tempo.

– Talvez, só quem trabalha com memória possa entender como lidar com esse tipo de lembrança pode ser difícil e doloroso. Afinal, quando se mexe com a imagem em movimento, não é só o mofo, o pó, a ferrugem que ataca. Tudo isso envolve sentimento, muito sentimento – afirma Marilice.