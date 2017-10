Festival de Cinema Estudantil começa hoje com oficinas e exibições gratuitas

Evento 24/10/2017 | 13h01 Atualizada em





Foto: Reprodução / Divulgação

O Festival Internacional de Cinema Estudantil (Cinest) começa nesta terça e segue até sexta-feria, na Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria (Cesma). Durante os quatro dias de evento, serão realizadas oficinas, bate-papos, seminários e, é claro, as exibição das produções selecionadas que concorrem aos prêmios. A participação é gratuita e pode ser feita por meio do formulário no site do Cinest.

PROGRAMAÇÃO

Quando – De hoje até sexta-feira

Onde – Auditória da Cesma (Rua Professor Braga, 55)

Quanto – De graça

Informações e programação completa aqui

Hoje

9h30min – Oficina de roteiro

13h – Abertura do seminário

Amanhã

9h30min – Oficina de roteiro

14h15 – Exibição de filmes

Quinta

9h30min – Oficinas de edição de vídeos; oficina de maquiagem e efeitos especiais

14h – Exibição de filmes

19h – Exibição dos filmes universitários (classificação 14 anos)

Duas exposições estão abertas para visitação em Santa Maria

PRODUÇÕES DE SANTA MARIA

Em sua 4ª edição, o festival tem o objetivo de dar visibilidade às produções audiovisuais de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Superior.

De acordo com a produtora executiva do festival, Mariangela Cardoso, foram 147 inscrições nesta edição. Destas, 75 produções foram selecionadas, todos filmados entre 2015 e esse ano. No total, 14 filmes são de Santa Maria, entre eles, os curtas Violeta, Nada é Perfeito e a animação A Bailarina.





O produtor audiovisual responsável pelo desenho é Lucas Argenta, 24 anos. A Bailarina será exibido na quinta-feira, a partir das 19h. Ela concorre na categoria Filme Nacional Universitário e conta a história de uma moça que, remexendo os seus objetos guardados, encontra uma caixinha de música com uma pequena bailarina. O objeto abre o baú de memória das lembranças da moça e isso a faz revisitar o seu passado.

O filme foi o trabalho de conclusão de Lucas, graduado em Desenho Industrial – Programação Visual pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E, segundo ele, a produção foi bem trabalhosa.

– A ideia era de utilizar a rotoscopia e foi necessário 1,4 mil quadros para fazer o filme. Isso durou aproximadamente seis meses. Foi difícil, porque foi um trabalho bem extenso – explica.

A roteirista de Violeta, Gabriela Martins, estudante de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano (Unifra), conta que o roteiro surgiu da sua vontade em trabalhar com um tema que fosse relevante na sociedade atual. O objetivo era deixar a mensagem de apoiar quem precisa.

Foto: Gabriel Haesbaert / Divulgação

– É muito gratificante saber que fomos selecionados. Foi um trabalho difícil, que demandou muito tempo e muito esforço de cada um. É a prova de que vale a pena dar sempre o melhor de si, em tudo que nos propomos a fazer – diz a roteirista.

A produtora conta que o número de inscritos e a qualidade dos filmes dificultou o trabalho dos jurados. O que ela enxerga como um retorno muito positivo destes quatro anos de festival.

– A qualidade melhorou consideravelmente. Hoje existe um cuidado muito maior com os filmes, com a coerência do roteiro. Os estudantes estão aprendendo a lidar melhor com a linguagem cinematográfica – explica, Mariangela.

Jornalista Glauco Pasa fala sobre os anos em Santa Maria e carreira

CATEGORIAS

Serão premiados filmes nas categorias Internacional Universitário; Internacional Ensino Médio; Nacional Universitário; Nacional Ensino Médio; Nacional 5º ao 9º ano; Especial Troféu Piazito com Temática Social ou Ambiental.

Mariangela destaca o prêmio Especial do Festival – Curta com acessibilidade. Esta premiação irá para o filme que melhor conseguiu utilizar as ferramentas como a audiodescrição, libras ou legendas. Além disso, o seminário que ocorre hoje, a partir das 13h, na Cesma, irá abordar a inclusão no audiovisual e a exibição do filme Todos, de Felipe Leão Mianes.

– É muito bom ver que os estudantes estão se preocupando com esse assunto. E o seminário também é pra discutir sobre isso. Mas o importante é que os alunos e professores se envolvam – enfatiza a produtora.

INTERNACIONAL

Além dos participantes gaúchos, estarão no Cinest professores e estudantes vindos de diversas Estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Paraná, Bahia, entre outros. Três filmes selecionados representam a Espanha.

Três jurados serão responsáveis em escolher os filmes que se destacaram em cada categoria, os filmes universitários serão avaliados por: Marilice Amábile Pedrolo Daronco, Bianca de França Zasso e Marcelo Vieira Pustilnik. Na categoria Ensino Médio, são Fátima A. Militz de Oliveira, Rafael Salles e Jâneo Manoel Venturini dos Santos. Os curtas do 5º e 9º ano serão julgados por Eliane Maria de Moraes Machado, Onice Soares de Oliveira e Marília Chartune Teixeira.