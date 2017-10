Eventos beneficentes arrecadam verba para melhorias na pediatria do Husm 

Solidariedade 17/10/2017 | 18h11 Atualizada em

Na expectativa de arrecadar cerca de R$ 70 mil para serem doados para o Hospital Universitário de Santa Maria, o Sicredi organiza dois jantares beneficentes nos próximos finais de semana em Santa Maria e em Vale Vêneto.

O primeiro deles ocorre nesta sexta-feira, em Vale Vêneto, no mesmo local onde ocorrem os almoços e jantares do Festival de Inverno. O cardápio é o mesmo da famosa noite do bife à milanesa (além do bife, tem galeto, sopa de agnolini e saladas). A atração da noite é o show com o grupo Os Fagundes. Os ingressos já estão à venda em qualquer agência do Sicredi ou na Superintendência do banco (Avenida Hélvio Basso, 1666). O número de ingressos é limitado.

Na outra sexta-feira, dia 27 de outubro - mesmo dia em que a Sicredi Região Centro comemora 103 anos - tem o segundo jantar. A atração da vez é o grupo Korvatunturi (que participa das apresentações do Natal Luz em Gramado). O cardápio ainda deve ser definido, e os ingressos custam R$ 70 por pessoa e também já podem ser adquiridos em qualquer unidade do banco.

Se nos dois jantares todos os ingressos forem vendidos, será arrecadado o valor esperado e todo o dinheiro será doado ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). A ideia é que a verba seja investida na reforma do setor de pediatria, prevendo melhorias em 19 leitos, 2 leitos da UTI neonatal, banheiros, compra de equipamentos, investimentos na brinquedoteca e compra de poltronas para as mães que estão na UTI neonatal.

R$ 30 MIL JÁ FORAM DOADOS

No mês passado, o valor de R$ 30 mil foi doado para investir nas melhorias da pediatria do Husm. O valor foi arrecadado em outro evento beneficente organizado pela Clínica Ped&Neo, que comemorou 10 anos de fundação.