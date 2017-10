Espetáculo levará a arte circense ao palco do Treze de Maio

Teatro 19/10/2017 | 09h00 Atualizada em

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Essa é a história da Ema, que ninguém sabe, ninguém viu... Assim começa o espetáculo Poema Ema, do Grupo Ateliê do Comediante, uma mescla de tudo aquilo que criança gosta: contação de histórias, brincadeiras e muita performance circense. A peça será apresentada hoje, às 15h, no Theatro Treze de Maio.

No palco, duas amigas muito criativas vivem grandes aventuras com o objetivo de encontrar a Ema. Porém, essa busca pela personagem misteriosa e desconhecida se transforma em uma verdadeira viagem muito divertida em que charadas e acrobacias auxiliam no diálogo engraçado entre as atrizes Raquel Guerra e Natália Dolwitsch, que interpretam elas mesmas.

Como não poderia faltar em uma boa história, o espetáculo apresenta muita música, que fica sob a responsabilidade da atriz e diretora da peça, Cândice Lorenzoni, e do ator e músico Guilherme Mello.

Segundo Raquel, 35 anos, o espetáculo foi montado em 2016 e desde a sua estreia, em junho do mesmo ano, a peça passou por diversos processos e experimentações até chegar ao que é atualmente. De acordo com a atriz, foram realizadas muitas apresentações, que ocorreram em diferentes espaços e para crianças de diferentes idades.

– Nós resolvemos retornar com o espetáculo nestes três últimos meses do ano e tem sido muito prazeroso, pois a gente se diverte. As crianças cantam junto, brincam e, com cada público, as reações são diferentes para cada faixa de idade – explica Raquel.

O Espetáculo Poema Ema é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura e tem a realização da Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio. Em novembro, a trupe ainda passará por apresentações agendadas com as escolas e, em dezembro, no Encontro de Palhaços da Coxilha.

Um cenário lúdico

A história da Ema é uma incógnita, ninguém sabe ao certo o que ou quem é ela. E, de acordo com Natália, o que público é o que ocorre durante essa busca. No cenário, uma mala guarda objetos utilizados durante a encenação, como tecidos, malabares e as sombrinhas, que auxiliam a perfomance das atrizes. Elas também executam movimentos de equilíbrio, que exigem concentração e força.

– Além de trazermos ao palco coisas que gostamos de trabalhar, como os aparelhos circense, é tudo muito lúdico, a peça é inspirada em contos infantis e também em histórias contadas pelas crianças. Muitas delas não têm muito sentido – destaca a atriz.

SERVIÇO

Poema Ema

Direção – Cândice Lorenzoni

Quando – Hoje

Classificação – Livre

Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/n°). Os ingressos estão à venda no local

Quanto – R$ 30 (inteira), R$ 20 (sócios) R$ 15 (meia-entrada)