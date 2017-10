Espetáculo e mais 8 opções para curtir a quinta em Santa Maria 

Agenda 25/10/2017 | 21h20 Atualizada em

Misto de sentimentos

Os alunos do curso de Iniciação Teatral da Escola Municipal de de Artes Eduardo Trevisan (Emaet) sobem, hoje, no palco do Theatro Treze de Maio para apresentar o espetáculo Barafunda. A peça, criada a partir de montagens de cenas de exercícios trabalhados durante as aulas, reúne sentimentos como amizade, amor e vingança em cena. Além do espetáculo, no hall do teatro haverá uma mostra de Artes Visuais, produzida por alunos da EMAET e coordenada pelas professoras Fátima Weber e Sandra da Costa.

Quando _ Hoje, às 20h

Onde _ Thetaro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

Quanto _ Entrada franca

QUINTA DA FAVORITA

Com Douglas Braga e DJ Dodo. Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

PREPARA, GRITA

Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), ás 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional, com entrada até às 22h30min) e R$ 15 (geral). Ingressos disponíveis no site da sympla

SONIA BIS + THE HEADPHONES

Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingresso: de graça (até 22h) e R$ 10 (a partir das 22h)

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

TUDO DI BOM + KARIN SPEZIA

Pagode e eletrônica. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

MAGICAL MYSTERY

Rock. Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 17. Tel: (55) 3221-8800

ALEXANDRE PINTTOO

Rock. Vaca Profana (R. Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 8

RELICÁRIO

Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 10