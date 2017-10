Espetáculo e mais 8 opções para curtir a quarta em Santa Maria 

Agenda 25/10/2017 | 07h50 Atualizada em

Noite clássica

O Treze de Maio recebe lançamento nesta quarta-feira. A banda Guantánamo Groove e a Orquestra Itaimbé apresentam seu novo trabalho, o Acústico no Treze, gravado ao vivo no ano passado. No repertório, canções dos discos Boca e Ocupa, especialmente arranjadas para o formato orquestra pelo maestro Marcio Echeverria.

Quando _ Hoje, às 20h

Onde _ Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

Quanto _ R$ 25 (geral) e R$ 12 (meia entrada)

GABRIEL ALMEIDA + JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. Quarta Drink. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 23h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887

REGGAETON NIGHT

Com Sambanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingresso: R$ 15 (até às 23h30min, com consumação) e R$ 15 (após, sem consumação)

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 21h. Ingresso: R$ 18

KARIEL NUNES

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 8. Tel: (55) 3221-8800

ACOUSTIC TRI CLUB

Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 5

HURRICANES

Rock. Zeppelin Bar (R. Visc. de Pelotas, 978), ás 20h. Ingresso: R$ 8

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE ARQUITETURA VOLTADA À CIDADE DE SANTA MARIA

Exposição conta com o trabalho final de graduação de 15 egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo de faculdades do Município. Sala Monet Plaza Arte (Avenida Fernando Ferrari, nº 1.483, Monet Plaza Shopping). Até 31 de outubro. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 11h às 18h. Entrada franca

TRAVESSIA

Exposição do artista visual Luciano Santos simula as variadas alas de um bloco de Carnaval. Museu de Arte de Santa Maria - Masm (Av. Presidente Vargas, 1400). Até 1 de novembro. De seg a sexta-feira das 8h ao meio dia e das 13h às 16h