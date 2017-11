Espetáculo e mais 11 opções para curtir a quarta em Santa Maria

Agenda 31/10/2017 | 21h20 Atualizada em

Foto: Carol Beiriz / Divulgação

"220 Cartas de Amor"

Das cartas trocadas pelos pais do ator santa-mariense Renato Farias, quando eram namorados, entre 1956 e 1962, criou-se 220 Cartas de Amor. Esse é o espetáculo apresentado, hoje, no Theatro Treze de Maio e que traz uma das tantas histórias românticas que utilizaram correspondências como ferramenta de aproximação durante o relacionamento. No palco, Renato Farias e atriz Gaby Haviaras, da Companhia Teatro Íntimo.

Quando – Hoje, às 21h

Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho s/nº

Quanto – R$ 40 (público geral) e R$ 20 (meiaentrada e classe artística)

>> Confira outras atrações da noite em Santa Mariaz

LÉO PAIN + ORIGGAMI

Sertanejo e funk. Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1ºlote). Disponíveis no site do Polvo Tickets

DOUGLAS BRAGA

Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários, até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

10 filmes da Netflix para você entrar no clima de Halloween

DIA DE LOS MUERTOS

Variados ritmos. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla (sympla.com.br)

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL + MAKING OF

Pop rock e MPB. Quarta Drink. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 23h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887

REGGAETON NIGHT

Com Sambanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingresso: R$ 20 (até às 23h30min, com consumação) e R$ 20 (após, sem consumação)

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 21h. Ingresso: R$ 18

BATATA E PEDRO MONTI

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. Fone: (55) 3221-8800

Foto: Divulgação

PULSE 4

Eletrônica. Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: de graça (estudantes até meia noite), R$ 10 (estudantes) e R$ 15 (geral)

RELICÁRIO

Rock. Zeppelin Bar (R. Visc. de Pelotas, 978), às 20h. Ingresso: R$ 10

Últimos dias para participar da promoção que vai te levar ao camarim de Jorge e Mateus

PREMIER HOUSE BRASILEIRA

Dj Juliana Druzian + Estevan Pereira. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 18 (entrada vale um drink especialmente desenvolvido pelo Barman da casa)

ACOUSTIC TRI CLUB

Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 5