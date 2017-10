Duas exposições estão abertas para visitação em Santa Maria

Arte 22/10/2017 | 13h00 Atualizada em

A trivialidade da vida, o descartável, a instantaneidade, a beleza e o lúdico são algumas questões que norteiam duas exposições abertas ao público em dois espaços expositivos de Santa Maria. Uma delas, é A Banalidade e Indiferença, exposição composta por obras dos artistas visuais Susane Kochhann, 43 anos, Renato Kuhn, 26, e Mateus Bolson, 27, que pode ser visitada na Sala Eduardo Trevisan, no hall da Câmara Municipal de Vereadores. De acordo com Susane, o coletivo de artistas foi criado há aproximadamente dois meses. A ideia é que mais exposições sejam produzidas da mesma forma.

– Nesta exposição, nós conseguimos demonstrar toda a nossa diversidade, vivências, que aparecem muito na temática, pois cada um tem uma proposta diferente – explica.

Esta diversidade se revela, por meio dos materiais utilizados e técnicas como: cerâmica, fotografia, tapeçaria, escultura, entre outras.

De acordo com a artista, a banalidade impressa nas peças vai desde acontecimentos na internet e em redes sociais, até questões que ocorrem no dia-a-dia das pessoas, mas devido a pressa e, algumas vezes, pelo comodismo, acabam passando despercebidos.

– Tem muitas coisas que acontecem e a gente não questiona, não observa como deveria. Ocorrem acidentes e ninguém se importa, têm todas estas questões políticas atuais e tudo está muito banalizado – afirma Susane.

As postagens da rede social, a busca incessante por curtidas foi trabalhada por Renato em forma de instalação com fotografias, que expressam essa preocupação em ser aceito.

– Eu optei por trabalhar com a banalidade das redes sociais por meio de imagens. São assuntos cotidianos, como a modificação das fotos das pessoas que chega ao ponto de que não é mais a pessoa que está ali, de tão diferente – destaca.

No caso do Matheus, a produção das esculturas partiu de algumas inquietações sobre assuntos observados por ele.

–São fatos e atos escondidos pelo mundo, como a desigualdade e a intolerância, além de outras questões que não são resolvidas – conclui o artista.

Beleza lúdica das princesas

Para quem gosta dos clássicos contos de fadas e de suas personagens, a pedida é visitar a exposição Dez Belezas e [Des]Belezas, composta por ilustrações de meninas e bonecas inspiradas nas princesas da Disney, da artista Cristiane Ziegler Leal, em cartaz no Sesc Santa Maria.

A mostra reúne dez princesas que povoam o imaginário de crianças mundialmente há muitos anos. Os desenhos da Branca de Neve, Cinderela, Bela, Rapunzel, Ariel, Aurora, Mulan, Tiana, Valente, Cinderela e Pocahontas medem 30 cm de altura e estão dispostos no hall de entrada da instituição.

Para as ilustrações, a artista utilizou um papel, que foi colorido manualmente por ela e desenhos coloridos com lápis de cor. Na disposição das telas, Cristiane revela que desde o início houve uma preocupação em deixar os desenhos em uma altura acessível para os diferentes públicos.

– Eu fiquei observando uma menina e ela adorou, porque eu deixei as ilustrações longe do fundo. Então parece que as princesas vão saltar da tela – brinca a artista.

Cristiane conta que quando criança adorava a Branca de Neve e este foi o primeiro desenho produzido por ela. E para quem pensa que apenas os pequenos vão gostar da exposição, a artista comenta que pessoas de todas as idades ficaram curiosas para ver os desenhos.

– Eu comecei a produzir as ilustrações há dois anos e confesso que fiquei surpresa, pois eu vi que tem muita gente comentando, adultos dizendo querem vir conhecer a exposição. Isso é muito bom – afirma.

SERVIÇO

A Banalidade e Indiferença

De – Susane Kochhann, Renato Kuhn e Mateus Bolson

Quando – Até terça. De segunda a quinta, das 8h ao meio-dia e das 13h30min as 17h30min e sexta das 7h30min às 13h30min.

Onde – Hall da Câmara Municipal de Santa Maria (Rua Vale Machado, 1.415. Bairro Centro)

Quanto – Gratuita

Dez Belezas e [Des]Belezas

De – Cristiane Ziegler Leal

Quando – até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 13h30min

Onde – Sesc Santa Maria (Av. Itaimbé, 66. Bairro Centro)

Quanto – Gratuito