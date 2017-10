Dois novos filmes estreiam esta semana nos cinemas em Santa Maria 

Telonas 18/10/2017 | 18h30 Atualizada em

O dia de estreia dos cinemas chegou! Nesta quinta-feira, dois novos filmes chegaram às telonas do Arcoplex e Cinépolis, em Santa Maria. Tempestade - Planeta em Fúria e Além da Morte são as novidades da semana. As Aventuras do Capitão Cueca, Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola, A Morte Te Dá Parabéns, Pica-Pau: O Filme e Blade Runner: 2049 seguem em cartaz. Confira a programação completa:

TEMPESTADE - PLANETA EM FÚRIA

Horários – ARCOPLEX: Sala 3 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h40min e 19h10min) e Sala 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h e 21h20min). CINÉPOLIS: Sala 1 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h e 18h50min) e Sala 1 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h30min e 21h20min)

Direção – Dean Devlin

Elenco – Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish

Gênero – Ficção científica

Classificação –

Duração – 1h49min

Em um futuro próximo, o clima terrestre é controlado por satélites, quando os mesmos decidem atacar a Terra, um construtor de satélites e seu irmão deverão tentar desvendar o problema dos satélites e impedir que uma catástrofe com proporções globais ocorra.

ALÉM DA MORTE

Horários – ARCOPLEX: Sala 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min, 16h50min e 19h) e Sala 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h10min). CINÉPOLIS: Sala 5 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min e 19h30min) e Sala 5 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h50min e 22h)

Direção – Niels Arden Oplev

Elenco – Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev

Gênero – Suspense

Classificação –

Duração – 1h49min

Na esperança de fazer algumas descobertas, estudantes de medicina começam a explorar o reino das experiências de quase morte. Cada um deles passa pela experiência de ter o coração parado e depois revivido. Eles passam a ter visões em flash, como pesadelos da infância, e a refletir sobre pecados que cometeram. Os experimentos se intensificam, e eles passam a serem afetados fisicamente por suas visões enquanto tentam achar uma cura para a morte.

AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA

Horários – ARCOPLEX: Sala 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h10min e 16h). CINÉPOLIS: Sala 2 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (15h20min e 17h40min) e sab, dom (13h15min)

Direção – David Soren

Elenco – Kevin Hart, Thomas Middleditch, Ed Helms

Gênero – Animação

Classificação – Livre

Duração – 1h29min

Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, tanto no colégio quanto na casa na árvore que mantém juntos, onde se dedicam a escrever histórias em quadrinhos do Capitão Cueca, super-herói por eles inventado. Ambos adoram se divertir na base de pegadinhas, especialmente em relação aos professores e ao rabugento diretor Krupp. Quando são ameaçados de serem separados de turma, Jorge usa um anel hipnótico contra o diretor, que faz com que ele obedeça a todas as suas ordens. É quando a dupla tem a ideia de transformá-lo no próprio Capitão Cueca.

COMO SE TORNAR O PIOR ALUNO DA ESCOLA

Horários – CINÉPOLIS: Sala 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h10min e 21h40min)

Direção – Fabrício Bittar

Elenco – Bruno Munhoz, Daniel Pimentel, Carlos Villagrán

Gênero – Comédia

Classificação – 14 anos

Duração – 1h44min

Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas, ter bom comportamento e cumprir as regras da escola, cada vez mais elaboradas graças ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). Frustrados, Pedro acaba encontrando um diário de como provocar o caos na escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a seguirem as dicas do caderno.

A MORTE TE DÁ PARABÉNS

Horários – ARCOPLEX: Sala 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h50min e 19h40min) e Sala 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h30min). CINÉPOLIS: Sala 3 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h40min e 19h50min) e Sala 3 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h20min e 22h20min)

Direção – Christopher Landon

Elenco – Jessica Rothe, Israel Broussard, Charles Aitken

Gênero – Terror

Classificação – 14 anos

Duração – 1h36min

Uma mulher é assassinada e fica presa em um ciclo vicioso entre vida e morte. Ela deve resolver o mistério de seu próprio assassinato, ressucitando várias vezes até descobrir quem foi o responsável pelo crime. Só quando ela compreender o que causou sua morte, pode conseguir escapar de seu destino trágico.

PICA-PAU: O FILME

Horários – ARCOPLEX: Sala 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h, 15h40min, 17h20min e 19h). CINÉPOLIS: Sala 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (15h e 17h) e sab, dom (13h)

Direção – Alex Zamm

Elenco – Timothy Omundson, Thaila Ayala, Graham Verchere

Gênero – Animação

Classificação – Livre

Duração – 1h34min

O travesso Pica-Pau está metido em mais uma de suas insanas brigas por território. Os inimigos da vez são o vigarista Lance Walters (Timothy Omundson) e sua namorada Vanessa (Thaila Ayala). Precisando de dinheiro, eles estão determinados a construir uma extravagante mansão na floresta e lucrar com sua venda, mas Pica-Pau também mora no terreno e não pretende deixá-los em paz.

BLADE RUNNER 2049

Horários – ARCOPLEX: Sala 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h). CINÉPOLIS: Sala 2 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (20h10min)

Direção – Denis Villeneuve

Elenco – Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto

Gênero – Ficção científica

Classificação – 14 anos

Duração – 2h43min

Trinta anos após os acontecimentos do primeiro filme, a humanidade está novamente ameaçada, e dessa vez o perigo pode ser ainda maior. Isso porque o novato oficial K (Ryan Gosling), desenterrou um terrível segredo que tem o potencial de mergulhar a sociedade no completo caos. A descoberta acaba levando-o a uma busca frenética por Rick Deckard (Harrison Ford), desaparecido há 30 anos.