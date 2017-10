Curta-metragem e mais 12 opções para curtir a sexta em Santa Maria

Agenda 27/10/2017 | 09h18 Atualizada em

Curta premiado em Gramado é exibido no Victorio Faccin

Ele foi guerreiro das causas negras, gays e transexuais e muito conhecido por sua liderança religiosa e social em Santa Maria. Parte da trajetória de Vilnes Gonçalves Flores Júnior, o Nei D’Ogum, será exibido no curta-metragem Pobre Preto Puto, hoje, no Espaço Cultural Victorio Faccin. Dirigido por Diego Tafarel, o documentário já foi premiado com o Troféu Assembleia Legislativa de Melhor Produtor/ Produtor Executivo, para Alessandro Montelli, no Festival de Cinema de Gramado. Após a exibição haverá uma roda de conversas ministrada por Marta Nunes e Luiz Henrique Coletto.

Quando _ Hoje, às 20h30min

Onde _ Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380)

Quanto _ Entrada franca

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

WE LOVE TEQUILA

Reggaeton, eletrônica e funk. Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote). Ingressos disponíveis no site do polvo tickets

MONDO FUNK

Funk. Macondo (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (entrada até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site da Sympla

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL + DAMA DE HONRA

Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meianoite) e R$ 17 (depois da meia-noite)

Sócios do Clube do Assinante podem participar de sessão gratuita para assistir 'Thor'

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

SUPER SEXTA DA VANEIRA

Com Sorriso Lindo e Estação Fandangueira. Sertanejo. Lanterna Verde (Comissário Justo, 1.314), às 23h30min. Ingressos: R$ 15 (na hora, cartão vip e lista), R$ 25 (feminimo) e R$ 30 (masculino)

FATO CONSUMADO

Especial anos 90. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (após 23h30min)

RICARDO BARROS

Pop rock. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1.567), às 20h. Ingresso: R$ 12

Foto: Ariel Farias / Divulgação

PERVERSIE

Eletrônica. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h30min. Ingressos: R$ 10 (estudantes) e R$ 15 (geral)

LOS HERMANOS TRIBUTOS

Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15

Thor: Ragnarok chega aos cinemas para impedir destruição do seu reino

MEGA DRIVE

Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15

>> Espetáculo

A ARCA DE NOÉ

A reunião dos bichos e a poesia da obra na criação de grandes autores musicais brasileiros. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Ingresso: R$ 10