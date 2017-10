Crianças participam de oficina de cinema e produzirão um curta 

Santa Maria 20/10/2017 | 15h00 Atualizada em

Foto: Danilo Ramos / Divulgação

O Cinesolar, iniciativa de cinema itinerante que exibe filmes a partir da energia solar, estará no mês de outubro em diversas cidades gaúchas. Em Santa Maria, o Cinesolar ocorrerá neste sábado na EMEF Chácara das Flores. Na programação, exibições de curta e longas metragens, oficinas de cinema e exposição tecnológica sustentável.

A programação começa às 14h com a Oficinema Solar (Oficina de Cinema) voltada a cerca de 30 alunos de escolas da região. Além de participarem de uma introdução ao audiovisual e de desenvolverem um roteiro de cinema, eles irão produzir um curta-metragem, que será exibido à noite junto com os outros filmes da programação. Às 19h40min, serão exibidos quatro curtas-metragens infantis, com a temática da sustentabilidade, e às 20h10min, as atividades serão encerradas com o longa Apart Horta.

Educação ambiental

Durante as sessões de cinema, o público pode visitar também a Eco Estúdio Solar - exposição tecnológica sustentável, com apresentação da van Cinesolar Tupã e do projeto como um todo. Dentro da van, infográficos e monitores mostram como funciona o carro e são passadas informações sobre os princípios básicos da energia solar , por exemplo, como a energia solar se transforma em elétrica. Além disso, são mostrados produtos de sustentabilidade e tecnologias renováveis, com aplicações práticas no dia-a-dia, como um instigante relógio de batatas.

Foto: Israel Barreto / Divulgação

O PROJETO

Desde o início das atividades, em 2013, o Cinesolar realizou 460 sessões e 144 oficinas em 252 cidades de todo o País, ultrapassando 71 mil espectadores. A economia de energia elétrica chega a 171 KW, equivalente a mais de três mil horas de uma geladeira ligada. Além de realizar sessões sustentáveis, as temáticas dos filmes trazem a sustentabilidade à tona.

O projeto é realizado pela Brazucah Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal, através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Na maioria das cidades gaúchas do percurso, o projeto tem o patrocínio da RGE, da RGE Sul e da CPFL Renováveis, empresas do grupo CPFL Energia.

SERVIÇO

Cinesolar

Quando _ Sábado, às 14h (para as escolas) e às 19h40min (público geral)

Onde _ EMEF Chácara das Flores (Rua La Paz, no bairro Chácara das Flores)

Quanto _ Gratuito