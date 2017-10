Cinema que funciona com energia solar passa por Santa Maria 

Sustentabilidade 22/10/2017 | 17h07 Atualizada em

Ir ao cinema pode ser mágico, mas pode ser ainda mais quando a sétima arte vem acompanhada de uma ação que pode fazer toda a diferença para o meio ambiente. Esta é a proposta do Cinesolar, inciativa brasileira de cinema itinerantes, que exibe filmes a partir da energia solar e que nesse sábado realizou exibições para a comunidade do Bairro Chácara das Flores. A exibição de curtas e longas metragens ocorreu na Escola Chácara da Flores para o público geral e de graça.

A assessoria do Cinesolar explica o projeto consiste em uma van que viaja por diversas cidades do Brasil. Apesar de se imaginar que o veículo seja pequeno, viajam na van de 4 a 5 pessoas da equipe do Cinesolar e todo o equipamento: uma placa de luz, uma mesa de som, uma mesa de edição de vídeo, uma tela dobrável para projeções e 100 cadeiras.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Quando chegam ao destino, a equipe retira tudo do veículo e monta o cinema a céu aberto. Por isso, as sessões ocorrem à noite, para que seja possível o clima de "escurinho do cinema". O veículo ainda é equipado com placas solares no teto, que absorvem a energia solar e a transforma em energia elétrica para fazer as máquinas de produção audiovisual funcionarem.

OFICINA

O evento promovido pelo Cinesolar começou às 14h com uma Oficinema, atividade fechada para 30 alunos do colégio municipal. Os pequenos participarem de uma introdução ao audiovisual e desenvolveram um roteiro de cinema, produziram um curta-metragem, que foi exibido na noite de sábado junto com os outros filmes da programação. A atividade também contou com exposição tecnológica sustentável.