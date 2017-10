Bartender de Santa Maria é semifinalista em competição de drinks

Bacardi Legacy 18/10/2017 | 17h49 Atualizada em

A maior competição de coquetéis do mundo, realizada pela Bacardi, chegou à nona edição e, na semana passada, os 10 semifinalistas do Bacardi Legacy foram anunciados. Entre eles, apenas um gaúcho. Mais que isso, Eugenio Baggio, 31 anos, é o bartender que vai representar em Santa Maria na competição. Atuando na área há cerca de oito anos, este é o segundo campeonato do qual ele participa: em 2014, o drink preparado por ele foi eleito o terceiro melhor do Brasil.

Agora, ele se prepara para a etapa semifinal da competição, que vai acontecer em São Paulo, no dia 30 de outubro. O tema desta edição é "Qual o legado que você, como bartender, gostaria de deixar para o mundo?" e, a partir disso, ele criou o drink De vuelta a casa – que leva rum, suco de limão, Martini Bianco, manjericão, açúcar e vinagre –, e será preparado para os jurados. A inspiração para a criação, segundo ele, veio das próprias origens.

– Quando decidi que iria me tornar bartender, sai de uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul para estudar e procurar conhecimento sobre a área, mas sempre tendo em mente que um dia retornaria para minha cidade natal e, lá, inspiraria outras pessoas a se tornarem pessoas melhores, através do estudo e do conhecimento – comenta Baggio.

O bartender define a oportunidade como uma coquista pessoal, mas também como um momento de reconhecimento do próprio trabalho. Segundo Baggio, esta é uma chance de mostrar que existe gente qualificada atuando na área de coquetelaria na cidade. E a expectativa para a semifinal já é grande.

– A gente sempre tem aquela esperança, mas é uma surpresa. Fico muito lisonjeado de estar no meio dessa turma e mostrar o meu trabalho. Estou muito feliz. E é isso o que eu quis transmitir com o drink: se você estiver feliz em casa, não importa onde seja a sua casa, você vai conseguir desenvolver um trabalho bacana. Por isso o nome do drink, que remete à minha volta para casa.

Além de Baggio, outros nove competidores brasileiros disputam três vagas para as finais nacionais da competição. Na edição passada, mais de 10.000 bartenders de todo o mundo participaram da corrida pelo título global. O prêmio ficou com o belga Ran Van Ongevalle, bartender do The Pharmacy, em Bruxelas.