Bailarinos de Santa Maria vencem festival com dança de rua

Dança 18/10/2017 | 10h30 Atualizada em

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Receptáculo significa lugar onde se recebe e guarda alguma coisa, conforme o dicionário Michaelis. Para os bailarinos Matheus Goularte, 25 anos, e Vinícius Manzon Reis, 29 anos, Receptáculo ganhou um novo significado, o da valorização. Os dois formam o Double Damage, dueto que apresentou a coreografia Receptáculo no 4º Baila Santa Maria, realizado na semana passada.

Com a criação, a dupla foi premiada como os dois principais prêmios da competição: Melhor Trabalho Avançado e Melhor Trabalho Geral. Além disso, o número rendeu o prêmio de Melhor Coreógrafo do festival a Matheus.

A parceria entre os amigos começou, literalmente, por meio da dança. Ambos se conheceram na pista e, de lá pra cá, passaram a trabalhar juntos. Participante assíduo de batalhas de breaking, Vinícius conta que a premiação não era esperada por eles. Um dos motivos era que ambos estavam há muito tempo afastados de festivais.

– Nós construímos a coreografia e ensaiamos tudo em uma semana. Mas como eu e o Matheus já dançamos juntos, a elaboração foi mais fácil. Eu estava há oito anos sem competir em festival. Mas não estávamos esperando uma premiação, porém, pensamos em fazer uma coreografia que fosse bem feita – enfatiza.

Eventos beneficentes arrecadam verba para melhorias na pediatria do Husm

A coreografia

Matheus conta, que a ideia para a coreografia já existia há algum tempo, porém só foi colocada em prática uma semana antes do festival.

– Eu já tinha essa ideia na minha cabeça e pensei que a música que nós utilizamos seria interessante para uma coreografia, porque ela se relacionava bem com o nosso estilo e movimentação – conta Matheus, que escolheu a música Spicy Sammich, do rapper norte-americano Flying Lotus (sobrinho neto do compositor e saxofonista John Coltrane), para trabalhar a criação coreográfica.

– É uma música bem orgânica, com várias influências. E, a partir dela, eu fui em busca de uma proposta e foi aí que entrou a temática corpo, o espaço, o tempo e as dimensões do corpo – explica o coreógrafo destaque do concurso.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Segundo Vinícius, a coreografia foi concebida no sentido de que o corpo é um mero colecionador de movimentos que pairam pelo espaço. E, por meio desse movimento, segundo ele – a mente se dilata enquanto absorve os sons e reprograma-os sob a pele.

E foi isso o que eles sentiram quando estavam no palco do Itaimbé Palace Hotel. Baseada em danças urbanas e nas suas vertentes, como o popping e o breaking, os bailarinos ainda se apropriaram de algo bem brasileiro, como a capoeira.

Orquestra Sinfônica de Santa Maria apresenta concerto gratuito com temas de cinema

Projeto futuro

O objetivo do duo é continuar participando de festivais e concursos, mas, para isso, será necessário que a dupla tenha um aporte financeiro para deslocamento, inscrições, hospedagem , entre outras despesas. Em janeiro, Vinícius deseja retornar a Europa, mais precisamente à Itália, onde já foi premiado. Por isso os interessados em patrocinar ou apoiar a dupla, devem entrar em contato com eles, pelo e-mail contato.personal.vinicius@hotmail.com ou pelo telefone (55) 9 9989-8058.