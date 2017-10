Atriz formada em Santa Maria relata em rede social assédio de produtor

Fim do silêncio 21/10/2017 | 12h20 Atualizada em

Um tema há anos conhecido nos bastidores do mundo artístico, mas encoberto por um manto de silêncio, veio à tona recentemente a partir de denúncias de atrizes de Hollywood. Nomes como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow revelaram ter sofrido assédio sexual por parte de poderosos da indústria de entretenimento dos Estados Unidos.

O abuso, o famoso "teste do sofá", vai além da oferta de "sucesso" na carreira em troca de favores sexuais. Em muitos casos, jovens atrizes são subjugadas por diretores e produtores mais velhos simplesmente por serem mulheres em busca de um sonho. Encorajadas pela atitude das estrelas norte-americanas,outras atrizes passaram a revelar que sofreram assédio mundo afora.

Nessa onda, uma atriz que estudou e viveu em Santa Maria também decidiu quebrar o silêncio. Nesta semana, Paula Lafayette, 33 anos, usou seu perfil pessoal no Facebook para relatar que também foi vítima de abuso por parte de um produtor de TV do Brasil. Moradora de Los Angeles e muito próxima do centro do escândalo envolvendo uma importante figura do cinema dos EUA, o produtor Harvey Weinstein, ela decidiu não ficar calada sobre um episódio que aconteceu há 15 anos, em Santa Maria, e tornou público o desrespeito que sofreu.

Ex-integrante do grupo Uivo do Coyote, que em 2006 criou um dos primeiros shows de humor da noite santa-mariense, Paula diz que o episódio ocorreu durante um curso com o produtor em Santa Maria. Ela tinha 18 anos e tentava uma chance de ingressar na carreira artística. A relação com o profissional durante o curso se mantinha num nível amigável, mas, num certo dia, a atriz conta que ele,do nada,ele agiu de maneira desrespeitosa.

O desabafo foi escrito em inglês. A pedido do Diário, ela traduziu o texto para o português (leia o relato abaixo), para deixar claro que atitudes de abuso que atingem milhares de jovens atrizes tenham fim. Questionada, Paula diz que esse tipo de atitude,infelizmente,é comum no meio artístico.

– Praticamente todas as mulheres que conheço! E certamente todas que trabalham no meio artístico sofreram algum tipo de assédio sexual, partindo de homens, mulheres – afirma.

Segundo Paula, nos Estados Unidos, está ocorrendo uma onda de relatos de mulheres no Facebook, relatando suas histórias de assédio. Em função disso, a atriz optou por contar o fato aos amigos nessa rede social que usa deforma privada. Ela diz que, profissionalmente, adota o Instagram (@paulafayette).

ESCÂNDALO

No último dia 14, a atriz britânica Lysette Anthony, 54 anos, registrou na polícia que foi vítima de estupro pelo produtor Harvey Weinstein. O fato ocorreu nos anos 1980. Atualmente, cinco mulheres fizeram denúncias desse tipo contra Weinstein.

Ele costumava marcar reuniões com as jovens atrizes em um hotel em Nova York, onde assediava as garotas em troca de um impulso na carreira delas. Em muitos casos, ele agia com violência para obrigar as mulheres a fazerem sexo com ele. Weinstein alega que todas as relações sexuais foram consentidas.

Diante do escândalo, ele foi expulso da academia de cinema dos Estados Unidos e sua mulher pediu o divórcio. Na Holanda, o governo resolveu agir contra qualquer tipo de assédio. A partir de 2018, o abuso contra as mulheres nas ruas poderá render multa de R$ 15 mil e até prisão do responsável.

O DEPOIMENTO

Há quase 15 anos, eu tinha apenas 18 anos. Ele era ou havia sido um grande produtor de uma das maiores redes de teledramaturgia do Brasil e havia sido contratado pela escola de atores que eu frequentava na época para ministrar algumas aulas. Ele devia ter por volta de 70 anos. Eu era uma menina bastante ingênua que tinha um grande sonho, e tudo que eu queria era que ele gostasse de mim, respeitasse meu trabalho, que me desse uma oportunidade ou, quem sabe, a ajuda que eu precisava pra começar uma carreira. Então eu fui muito legal com ele, sorri bastante, ri das suas piadas, mostrei interesse nas aulas e não perdi nenhuma oportunidade de trocar uma ideia com ele sobre atuação. Eu tinha sede de conhecimento e, para uma menina do interior,estar na presença de pessoas do cacife dele era um grande acontecimento. Um dia, sem mais nem menos,ele me deu um tapa no traseiro. Sim, assim mesmo,ele me deu um tapa no traseiro com sua mão imunda. Na época eu ainda não possuía as ferramentas necessárias pra entender a gravidade daquele ato, eu tive medo de falar sobre o ocorrido e até mesmo de admitir pra mim mesma que ele havia feito aquilo não porque gostava de mim, mas porque não possuía absolutamente nenhum respeito pela minha pessoa. Eu questionei várias vezes se a culpa havia sido minha, será que eu havia dado a impressão errada? Hoje eu tenho muito bem clara na minha cabeça a resposta pra esses questionamentos. Apesar do meu estado de negação, eu pude sentir naquele exato momento o meu coração partindo. Aquilo não podia estar certo, machucou, deixou uma marca. Perdi as contas de quantas vezes eu me virei para esbofeteá-lo na minha mente e fiquei com raiva de mim mesma por não ter tido a coragem de o fazer quando tive a chance. Desde então, minha decisão de nunca permitir que nenhum homem em posição de poder no meio artístico me tocasse em troca de um papel, um contrato ou uma boa oportunidade se tornou um princípio, uma questão de honra. Hoje sei bem como este mundo do show business funciona, não só no Brasil mas em Hollywood, onde dedos já começaram a ser apontados, minha ingenuidade em relação a isto foi deixada pra trás há séculos,e sei também que muitas vezes as meninas e mulheres não são as únicas vítimas de um endêmico assédio sexual que se revela de várias formas e que já é tido como normal e aceitável neste meio (afinal de contas todos nós já ouvimos falar no famoso teste do sofá), mas eu escolho acreditar que existem outras formas e outros caminhos e outras pessoas. Eu mesma já tive a alegria de conhecer e trabalhar com várias delas.