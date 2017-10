Artistas do Natal Luz de Gramado participam de festa beneficente em Santa Maria

#juntospeloHusm 23/10/2017 | 18h27 Atualizada em

Fazer o bem é ser muito mais feliz... Isso o grupo Korvatunturi sabe muito bem! E, para continuar a fazer o bem, o espetáculo, que faz parte do Natal Luz de Gramado, chega a Santa Maria nesta sexta-feira para uma causa muito especial: arrecadar verba para a pediatria do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). A ação é organizada pelo Sicredi Região Centro e todo o valor arrecadado deve ser doado para reformas em leitos e compra de equipamentos para o setor do hospital.

Um vídeo criativo vale ingresso e acesso ao camarim de Jorge e Mateus

A produção une música, teatro, circo, dança e cenários virtuais. Korvatunturi conta a história de um antigo e sábio povoado, que vive ao pé de uma árvore mágica em uma terra longínqua, que na reflexão de cada ato, gesto e pensamento traz à tona o resgate dos verdadeiros valores da vida e o reencontro com a humanidade.

A apresentação, junto com um jantar, ocorre no Park Hotel Morotin, às 20h de sexta. O cardápio inclui pratos quentes (arroz branco, risoto de limão, escalopes de filé ao molho madeira com champignons, costelinha suína ao molho barbecue, talharim ao hortelã e batatas bolinha dourada), pratos frios (mix de verdes com tomate seco, salada de maionese especial de mostarda, salada de antepasto, mini cenouras com ovo de codorna e ervilhas frescas, e salada brasileira) e sobremesa (morangos irresistíveis, torta dourada crocante, mousse de maracujá e frutas da estação).

O ingresso custa R$ 70 e está à venda em qualquer agência do Sicredi.

Na última sexta, o banco organizou um jantar em Vale Vêneto ao som de Os Fagundes. A expectativa é que os dois eventos beneficentes consigam arrecadar cerca de R$ 70 mil.