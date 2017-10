Anitta brinca com mamilos à vista no Prêmio Multishow

Música 25/10/2017 | 18h14 Atualizada em

Aconteceu nesta terça, no Rio de Janeiro (RJ), o Prêmio Multishow 2017. Anittta e Luan Santana receberam as principais estatuetas do evento, de melhor cantora e melhor cantor, respectivamente.

Mas a "polêmica" da noite ficou por conta dos mamilos de Anitta, que apareceram mais de uma vez.

A cantora dançava com um look que lembra calcinha e sutiã, quando foi traída pelo figurino.

Sem se mostrar abalada, a artista levou o ocorrido na esportiva. "Meu peito tá de fora? Não, pelo amor, de Deus", disse, em tom de brincadeira.

Nesta quarta-feira, num longo texto de agradecimento em que ela lembra que toda sua trajetória, a cantora brincou, de novo, com os "mamilos polêmicos".

"Rolou mais do que mamilos ontem no Prêmio Multishow 2017. (...) Como tem que ter muito peito pra chegar até aqui... Talvez o meu tenha crescido demais nessa jornada e tentou roubar a cena", disse em publicação feita no Instagram.

No mesmo texto, a cantora lembrou suas origens e o começo da carreira. "Um dia eu espero poder e conseguir mostrar pra vocês o quanto é difícil trilhar este caminho que escolhi sendo mulher, jovem, transparente e favelada. Crescer onde cresci, sem grana, sem estrutura, sem oportunidades, começar cantando o ritmo que sofria preconceito por maior parte da população, ser sensual, ser solteira (ok, agora finalmente não mais), livre, estudiosa, esforçada, trabalhadora, dedicada, independente, "pegadora" e plastificada assumida num país 'conservador'", disse.

Confira a lista completa de vencedores do Prêmio Multishow 2017 :

INDICADOS COM VOTAÇÃO POPULAR

Melhor Cantor

Luan Santana – VENCEU

Lucas Lucco

Thiaguinho

Tiago Iorc

Wesley Safadão

Melhor Cantora

Anitta - VENCEU

Ivete Sangalo

Joelma

Marília Mendonça

Sandy

Melhor Show

Anitta

Joelma - VENCEU

Luan Santana

Simone & Simaria

Thiaguinho

Música-Chiclete

“Acordando o Prédio” – Luan Santana

“Eu Sei de Cor” – Marília Mendonça

“Loka” – Simone & Simaria part. Anitta - VENCEU

“Malandramente” – MC Nego Bam e Dennis DJ

“50 Reais” – Naiara Azevedo

Experimente (Revelação)

Anavitória

Arthur Aguiar

Gustavo Mioto

Iza

Pabllo Vittar - VENCEU

Melhor Grupo

Henrique & Juliano

Maiara & Maraisa

Simone & Simaria - VENCEU

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

Melhor Música

“Homem de Família” – Gusttavo Lima

“Me Espera” – Sandy part. Tiago Iorc

“O Nosso Santo Bateu” – Matheus & Kauan

“Sim ou Não” – Anitta part. Maluma - VENCEU

“Você Partiu Meu Coração” – Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão

Melhor Cover na Web

Ana Gabriela – “Eu Era” (Cover Marcos & Belutti)

Gabi Luthai – “Sua Cara” (Cover Major Lazer ft. Anitta & Pabllo Vittar)

Luísa Sonza – “Fica” (Cover Anavitória ft. Matheus & Kauan) - VENCEU

Mariana Nolasco – “Paradinha” (Cover Anitta)

Thayná Bitencourt – “Amante Não Tem Lar” (Cover Marília Mendonça)

Melhor Clipe TVZ

Acordando o Prédio: Luan Santana - VENCEU

“Cheguei” – Ludmilla

“Paradinha” – Anitta

“Tô Apaixonado Nessa Mina” – MC Kevinho (Kondzilla)

“K.O.” – Pabllo Vittar

INDICADOS DO SUPERJÚRI

Canção do Ano

BaianaSystem – “Invisível”

Chico Buarque – “As Caravanas” - VENCEU

Criolo – “Menino Mimado”

Johnny Hooker – “Flutua” (part. Liniker)

Rincon Sapiência – “Ponta de Lança”

Melhor Disco

Chico Buarque – “Caravanas”

Letrux – “Letrux Em Noite de Climão” - VENCEU

Rincon Sapiência – “Galanga Livre”

Revelação

Luiza Lian

Rakta

Rincon Sapiência - VENCEU