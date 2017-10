Alunos da Escola de Artes Eduardo Trevisan apresentam espetáculo gratuito

Arte 25/10/2017 | 11h30 Atualizada em

Amizade, amor, vingança. Sentimentos como esses vão estar no palco do Treze de Maio nesta quinta-feira, em um espetáculo produzido por alunos do curso de Iniciação Teatral da Escola Municipal de de Artes Eduardo Trevisan (Emaet). A apresentação será nesta quinta-feira, às 20h, com entrada gratuita.

Barafunda foi criada a partir de montagens de diversas cenas de exercícios trabalhados durante as aulas com 45 alunos.

– Essa turma que se apresenta em Barafunda iniciou o curso em março deste ano. Toda a criação do espetáculo é resultado do trabalho deles. Sonoplastia, cenário, figurino, elementos de cena, pesquisa musical, tudo é uma construção coletiva – explica Nice Dias, professora e coordenadora pedagógica da instituição.

Além do espetáculo, no hall do teatro haverá uma mostra de Artes Visuais, produzida por alunos da EMAET e coordenada pelas professoras Fátima Weber e Sandra da Costa.

As senhas antecipadas devem ser retiradas na bilheteria do Theatro Treze de Maio, na quarta, a partir das 13h30min, e na quinta-feira, das 13h30min até a hora do espetáculo. Classificação de 18 anos. Mais informações pelo telefone (55) 3028-0909.