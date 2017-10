9 opções para curtir a terça em Santa Maria 

Agenda 23/10/2017 | 21h03 Atualizada em

"Banalidade e Indiferença"

Hoje, é o último dia para conhecer a exposição Banalidade e Indiferença, que está a mostra no hall da Câmara Municipal de Vereadores. Nela, os artistas Susane Kochhann, Renato Kuhn e Mateus Bolson tentam abordar e tentar não ser indiferente ou tratar com banalidade o mundo ao redor. Objetos, fotografias e terrapintura chamam atenção para varias formas de alienação. Entre as obras está a terrapintura de Susane, que aborda a natureza e a passagem do tempo.

Quando – Último dia, das 8h ao meio dia e das 13h30min às 17h30min

Onde – Hall da Câmara Municipal de Vereadores (Rua Vale Machado, 1415).

Quanto – Entrada franca

GABRIEL ALMEIDA + BANDA DORBER

Rock. A Melhor Terça do Mundo. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 22h. Ingressos: de graça (até 22h), R$ 10 (até meia-noite) e R$ 15 (após meia noite)

ROBSON SOUZA

Sertanejo. Festa Terça Mozão. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingresso: R$ 20 (até 23h30min, com consumação), R$ 15 (após as 23h30min)

SAMBANEJO

Sertanejo e samba. Freguesia Som e Bar (Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 5

RICARDO BARROS

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (R. Ângelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 10

KARAOKÊ PROFANO

Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Entrada franca

>> Exposição

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE ARQUITETURA VOLTADA À CIDADE DE SANTA MARIA

Exposição conta com o trabalho final de graduação de 15 egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo de faculdades do Município. Sala Monet Plaza Arte (Avenida Fernando Ferrari, nº 1.483, Monet Plaza Shopping). Até 31 de outubro. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 11h às 18h. Entrada franca

TRAVESSIA

Exposição do artista visual Luciano Santos simula as variadas alas de um bloco de Carnaval. Museu de Arte de Santa Maria - Masm (Av. Presidente Vargas, 1400). Até 1 de novembro. De seg a sexta-feira das 8h ao meio dia e das 13h às 16h

>> Espetáculo

BRASIL, O “SAMBA” QUE DÁ

O espetáculo conta a divertida viagem de um casal de aposentados que decide conhecer o Brasil. No percurso, eles se deparam e se encantam pela diversidade cultural e riqueza artística. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Ingresso: R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (geral)