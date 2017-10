8 opções para curtir o domingo em Santa Maria

Agendão 29/10/2017 | 09h48 Atualizada em

É domingo!!! Já sabe o que vai fazer em Santa Maria? Na agenda música, cinema, espetáculo e atividades ao ar livre. Confira:

EVENTOS

Foto: Fernanda Ramos / Divulgação



ENCONTRO PET – Para reunir os tutores e os catioríneos na tarde de domingo, ocorre o primeiro Encontro Pet na UFSM, a partir das 16h atrás do Colégio Politécnico. Vai ter brincadeiras e muitas fotos da Fernanda Ramos Fotografia Pet

CHIMADAY – Das 10h às 21h, você vai poder curtir um chimarrão ao ar livre, com muita música e gastronomia, no Parque da Medianeira. Para entrar, basta levar 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo para ser doado. Vai ter workshop de chimarrão artesanal, distribuição de água quente e food trucks para fazer a diversão da galera.





ESPETÁCULO

ADORANDO TANGO

Show musical que realça a harmonia entre aspectos clássicos e contemporâneos do tango porteño. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Ingresso: R$ 60 (antecipado), R$ 60 (sócios), R$ 50 (meia entrada) e R$ 100 (geral). Confira mais sobre o espetáculo aqui.

CINEMA

Foto: Divulgação

Quinta-feira, com certeza, é um dos dias preferidos da semana dos cinéfilos. O dia tem novidades nos cinemas de Santa Maria, que traz o super-herói Thor às telonas do Arcoplex e Cinépolis. Missão Cegonha também estreia no Cinépolis. Tempestade - Planeta em Fúria, Além da Morte, As Aventuras do Capitão Cueca, Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola, A Morte Te Dá Parabéns, Pica-Pau: O Filme e Blade Runner: 2049 seguem em cartaz. Confira a programação completa neste link.

MÚSICA

SAMBA DO ZÉ – Com Samba Move e Boteco do Juca. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 22h. Ingressos: R$ 15 (até 22h30min, com consumação), R$ 15 (após as 22h30min)

EDSON ROSA E PEDRO MONTI – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

TUDO DI BOM – Especial Raça Negra. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15

OKTOBERFEST FREGUESIA – Com Sandro e Cícero + DJ KARIN. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 18