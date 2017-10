4 tendências masculinas para começar a investir logo

Coluna Moda 30/10/2017 | 15h45 Atualizada em

Isso mesmo, a estação mais quente do ano se aproxima e há diversas possibilidades de investir em peças que são a sua cara, além de estar por dentro das trends.

A moda, em geral, se renova cada vez mais, tanto no cenário masculino quanto no feminino, e não vamos pensar apenas em tendências, mas sim em elementos que façam parte do seu universo e que tenham a ver com o seu estilo.

10 looks masculinos que passaram pelo São Paulo Fashion Week

A Spirito Santo mostrou que as camisetas com Letters são as melhores opções para quem quer se expressar. Há estudiosos que dizem que vivemos a geração da expressão, e se formos parar para pensar, estamos em um mundo multiconectado, onde temos a liberdade de dizer o que pensamos. Estampas com frases de músicas, movimentos culturais e políticos ganham a vez e fazem parte do cotidiano da galera.

A calça chino, modelo de alfaiataria, com um shape reto e justo deixa de pertencer ao universo social e vai para as ruas em looks com t-shirt. Dobrar a barra da calça pode deixar ela ainda mais descontraída, trazendo um novo ar ao look. O verde militar, presença certa nas ruas, nas passarelas e nas vitrines não deixaria de aparecer aqui também, não é? Nessa pegada utilitária, os tons de verde são explorados, indo dos mais escuros aos mais claros.

Foto:

O jeans claro ganha força nas ruas. É óbvio que ele nunca deixou de ser o protagonista, mas com a vinda dos tons pastéis, combinações envolvendo as cores claras ou candy colors são uma proposta interessante e fashionista de se vestir.

Santa Maria na vibe dos anos 90

Estampas são a cara dessa temporada. Tribais e florais são as mais vistos, fazendo mesclas entre cores e formas. As camisas estampadas são uma ideia legal de desconstruir o look, deixando-o ainda mais cool.

Foto:

Essas são algumas referências de moda para começar a incrementar no seu visual. Curtiram as dicas? Sigam meu instagram @albinofashion e acompanhem meu blog www.albinofashion.com.br.

Grande abraço e até a próxima.