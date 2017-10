25ª Tertúlia Nativista será de resgate as suas origens

Música 20/10/2017 | 09h00 Atualizada em

As inscrições para a 25ª edição da Tertúlia Nativista estão abertas. Autores e compositores de todo o Brasil e de países vizinhos poderão enviar suas obras até o dia 3 de novembro. Para participar, as composições deverão ser inéditas. Essas e outras novidades sobre o festival foram anunciadas pela secretária municipal de cultura, esporte e lazer, Marta Zanella e pelo coordenador geral da Tertúlia, Carlinhos Lima. O lançamento do festival estava programado para a noite de ontem, porém devido a forte tempestade, o evento foi cancelado.

Conforme a secretária, a ideia de revisitar a história do festival, influenciou na criação de toda a programação e, inclusive, na escolha do local onde a Tertúlia será realizada dos dias 15 a 17 de dezembro. Assim como nas primeiras edições, a Associação Tradicionalista Estância do Minuano, será palco da tradicional competição.

– Voltaremos ao local que foi o berço do festival, onde tudo teve início e onde ele ficou conhecido. De lá para cá, a Tertúlia ganhou importância para vários artistas e, também, para o público santa-mariense. Com certeza, será uma grande edição – anseia a secretária. Nas últimas edições, o evento foi realizado no Centro Desportivo Municipal e na Gare da Estação Férrea.

Shows e acampamento

Os músicos, compositores e admiradores do nativismo irão reviver três dias de uma grande festa, que poderá ser curtida bem de perto por aqueles que gostam de acampamento. Trata-se da Cidade de Lona, atração que também retorna ao festival. De acordo com o coordenador geral, Carlinhos Lima, esta será mais uma oportunidade reviver o evento como era feito em seus primórdios.

Como de costume, além dos talentos locais e das composições inéditas, os shows são uma atração à parte da festa. No dia 15, sobem ao palco Os Fagundes. No dia 16, Analise Severo e Jean Kirchoff são os convidados. E, para encerrar o evento, no dia 17, Miguel Marques se apresenta. Miguel será um dos jurados desta 25ª edição. Além dele, compõem a comissão avaliadora os músicos e cantores Adair de Freitas, João Quintana Vieira e os poetas Moisés Silveira de Menezes e Túlio Souza.

– Escolhemos uma comissão de jurados bem variada, isenta e também com a mesma intenção de retornar as nossa raízes, assim como a Cidade de Lona que será implementada – destaca o coordenador.

Os ingressos para a 25ª Tertúlia serão gratuitos, mais próximo da data a organização irá anunciar a data para distribuição das senhas. E para o acampamento, a Associação Tradicionalista Estância do Minuano em breve anunciará como irá funcionar a aquisição de lotes.

Regulamento

O regulamento do festival está disponível no site da Prefeitura de Santa Maria, assim como os regulamentos e fichas de inscrição para a Tertulinha Local 2017 e a Tertúlia Local 2017, que também estão com inscrições abertas até 03 de novembro. Ambas, ocorrem no dia 14 de dezembro, a partir das 18h, na Associação Tradicionalista Estância do Minuano. A 25ª Tertúlia Musical Nativista é uma promoção da Prefeitura Municipal de Santa Maria, por meio da Secretaria de Município de Cultura Esporte e Lazer, juntamente com a Associação Tradicionalista Estância do Minuano, com apoio do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul.