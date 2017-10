25 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria

Agendão 27/10/2017 | 17h00 Atualizada em

O fim de semana chegou! Já sabe o que vai fazer no sábado e domingo em Santa Maria? Na agenda, tem teatro, música, cinema e atividades ao ar livre. Confira:

SÁBADO

ESPETÁCULO

Foto: Pedro Pellegrini / Fundação Eny

A ARCA DE NOÉ _ Personagens como o pato, a corujinha, a foca, a pulga, o pinguim, o São Francisco, entre outros, serão apresentados ao público, neste sábado, no Theatro Treze de Maio, às 20h. O espetáculo de dança A Arca de Noé, do projeto Dançando para Educar, da Fundação Eny, conta com cerca de 56 bailarinos clássicos que irão apresentar os personagens dessa arca repleta de poesia. A apresentação é inspirada no livro homônimo de Vinícius de Moraes que, mais tarde, virou um álbum lançado em outubro de 1980. Ingressos custam R$ 10

MÚSICA

OKTOBERFEST NO PARADOR CERVEJEIRO _ Para quem não conseguiu ir até Santa Cruz ou Blumenau, vai poder se divertir na Oktoberfest em Santa Maria. A partir das 14h, no Parador Cervejeiro (Avenida João Luiz Pozzobom, 1598), com entrada gratuita. Serão quatro tipos diferentes de chopp, além de música ao vivo e foodtrucks.

Foto: Victoria Debortoli / DSM

1 ANO MERCATO AMORINO _ Para comemorar o primeiro ano, o Amorino realiza uma festa para todo mundo curtir. Vai ter brinquedos, cabine de fotos, chopp Santa Madre, quitutes e lançamento da tenda de flores e buffet de sorvete. O som fica por conta de Vitor Trevisan, Pirisca Grecco e Os Primos do Jairo. É de graça, a partir das 15h na Rua Duque de Caxias, 1295

CALOR DA RUA _ Todas as misturas brasileiras e latinas no Parque Itaimbé com os DJs Marcelo Cabala, Lucas Milanesi e Samantha Alves, além de brechó, comidas e bebidas, e artes. Para animar ainda mais a festa, a bateria da Unidos do Itaimbé faz uma participação especial. A partir das 15h, no Bar do Pompeo. Entrada gratuita

VIAGEM AO HOTEL TRANSILVÂNIA _ Festa de Halloween na Casa Círculo (Rua Amâncio Pires de Arruda, 835), às 21h. Ingressos custam R$ 35 para adultos e R$ 15 para crianças, e inclui petiscos, à venda na Casa Círculo, no Hotel Umberto e Conceito Formaturas

GRUPO MARIAH _ Sertanejo. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 20 (na hora)

DOUGLAS BRAGA _ Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso:

STRANGER MEGA _ Variados ritmos. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla (sympla.com.br)

BAILA _ Reggaeton, sertanejo e funk. Moon Nigthlife (Rua João Pereira Henriques, 504b), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote), R$ 30 (2º lote) e R$ 35 (na hora). Disponíveis no site da Moon (ingressos.moonnightlife.com.br)

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL NUNES + MAKING OF _ Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia noite) e R$ 17 (ápos).

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

YASMINE MENDES _ Especial Marília Mendonça. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 15 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (pós 23h30min)

JOCA FARIAS _ Pop rock e MPB. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 15

SOUNDTRACK _ Com músicas de filmes, seriados, desnehos infantis e novelas. Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 5 (antecipado, estudante) e R$ 10 (antecipado, geral). Ingressos disponíveis no site do Polvo Tickets

NOCET + MIRIANE BROCK _ Pop e rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 25

CAMALEÃO E OS BICHOS DO MATO _ Rock. Zeppelin Bar (R. Visc. de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15

SARRADA LIVRE DO DIREITO _ Escola de Samba Unidos do Itaimbé (Silva Jardim, s/nº), às 21h. Ingressos: R$ 5 (antecipado) e R$ 10 (na hora)

SÁBADO E DOMINGO

Foto: Divulgação

CINEMA _ Quinta-feira, com certeza, é um dos dias preferidos da semana dos cinéfilos. O dia novidades nos cinemas de Santa Maria traz o super-herói Thor às telonas do Arcoplex e Cinépolis. Missão Cegonha também estreia no Cinépolis. Tempestade - Planeta em Fúria, Além da Morte, As Aventuras do Capitão Cueca, Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola, A Morte Te Dá Parabéns, Pica-Pau: O Filme e Blade Runner: 2049 seguem em cartaz. Confira a programação completa neste link

DOMINGO

Foto: Fernanda Ramos / Divulgação

ENCONTRO PET _ Para reunir os tutores e os catioríneos na tarde de domingo, ocorre o primeiro Encontro Pet na UFSM, a partir das 16h atrás do Colégio Politécnico. Vai ter brincadeiras e muitas fotos da Fernanda Ramos Fotografia Pet

CHIMADAY _ Das 10h às 21h, você vai poder curtir um chimarrão ao ar livre, com muita música e gastronomia, no Parque da Medianeira. Para entrar, basta levar 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo para ser doado. Vai ter workshop de chimarrão artesanal, distribuição de água quente e food trucks para fazer a diversão da galera.

ESPETÁCULO

ADORANDO TANGO

Show musical que realça a harmonia entre aspectos clássicos e contemporâneos do tango porteño. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Ingresso: R$ 60 (antecipado), R$ 60 (sócios), R$ 50 (meia entrada) e R$ 100 (geral)

MÚSICA

SAMBA DO ZÉ _ Com Samba Move e Boteco do Juca. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 22h. Ingressos: R$ 15 (até 22h30min, com consumação), R$ 15 (após as 22h30min)

EDSON ROSA E PEDRO MONTI _ Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

TUDO DI BOM _ Especial Raça Negra. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15

OKTOBERFEST FREGUESIA _ Com Sandro e Cícero + DJ KARIN. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 18