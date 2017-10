23 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria

Agendão 20/10/2017 | 18h30 Atualizada em

Mais um fim de semana chegou! Para quem quiser sair sozinho, com a família ou amigos, Santa Maria está recheada de atrações. Tem teatro e muita música para aproveitar na cidade. Confira a programação completa:

>> SÁBADO

TEATRO

POEMA EMA

Contação de histórias, brincadeiras e muita performance circense vão ser apresentados, neste sábado, no Espaço Cultural Victório Faccin (Rua Duque de Caxias, 380), às 16h. O espetáculo Poema Ema traz a história de duas amigas muito criativas que vivem grandes aventuras com o objetivo de encontrar a Ema. A busca pela personagem misteriosa e desconhecida se transforma em uma verdadeira viagem muito divertida em que charadas e acrobacias auxiliam no diálogo engraçado entre as atrizes Raquel Guerra e Natália Dolwitsch, que interpretam elas mesmas. Os ingressos custam R$ 15 (meia entrada) e R$ 30 (geral)

9° FESTIVAL DE TEATRO EDUCAÇÃO FISCAL EM CENA

Estudantes de 10 escolas municipais e estaduais encenarão esquetes que ensinam, por meio da arte, a importância de se construir uma consciência ética para o pleno exercício da cidadania. No Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 14h30min e dia 21 de outubro, às 16h. Entrada franca

UM KOMBÃO DE HISTÓRIAS

O espetáculo conta a história de cinco personagens, viajando pelo mundo em sua Kombi, a Bergamota. Em cada país, novas histórias e novos personagens são descobertos. Ásia, Europa, África, Américas e Oceania: em cada continente são novas histórias e novas aventuras. No elenco, Jader Guterres, Camila Borges, Luciano Gabbi, Denise Copetti e Jonas Fagundes. É gratuito, às 16h no Monet Plaza Shopping

MÚSICA

YASMINE MENDES E SONIA BISS _ Variados ritmos. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

RAQUEL TOMBESI _ Sertanejo. Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários, até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

BUBBLEGUM _ Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla (sympla.com.br)

SANDRO E CÍCERO _ Sertanejo. Moon Nigthlife (Rua João Pereira Henriques, 504b), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote), R$ 30 (2º lote) e R$ 35 (na hora). Disponíveis no site da Moon (ingressos. moonnightlife.com.br)

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL NUNES + OS MARIAS _ Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meianoite) e R$ 17 (ápos).

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12



BANDA SIMFOLIA + MARCUS & VINICIUS _ Sertanejo e gaúcha. Lanterna Verde (Comissário Justo, 1.314), às 23h30min. Ingressos: de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp), R$ 15 (fem, até 0h30min), R$ 20 (masc, até 0h30min), R$ 25 (fem) e R$ 30 (masc) depois da 00h30min

TUDO DI BOM _ Especial Raça Negra. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação), R$ 20 (pós 23h30min)

WILL BITTENCOURT + ALEXANDRE PINTTOO _ Pop e rock. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 15

NOITES MORROSTOCK _ Com Rinoceronte. Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 15 (antecipado, estudante) e R$ 25 (antecipado, geral). Ingressos disponíveis no site do Polvo Tickets

CLUBE DO SAMBA _ Samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 21h. Ingresso: R$ 17

THE CRAZY DUDES _ Especial Elvis Presley. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 12

SARRADA LIVRE DO DIREITO _ Escola de Samba Unidos do Itaimbé (Silva Jardim, s/nº), às 21h. Ingressos: R$ 5 (antecipado) e R$ 10 (na hora)

>> SÁBADO E DOMINGO

CINEMA

O dia de estreia dos cinemas chegou! Nesta quinta-feira, dois novos filmes chegaram às telonas do Arcoplex e Cinépolis, em Santa Maria. Tempestade - Planeta em Fúria e Além da Morte são as novidades da semana. As Aventuras do Capitão Cueca, Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola, A Morte Te Dá Parabéns, Pica-Pau: O Filme e Blade Runner: 2049 seguem em cartaz. Confira a programação completa neste link.

6º ENCONTRO DE FUSCAS E DERIVADOS

A ação, promovida pela Associação Amigos do Fusca, vai ocorrer das 8h à meia-noite no sábado e das 8h às 19h no domingo, no Centro de Eventos da UFSM. Para entrar, é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. Haverá shows, distribuição de água quente e erva-mate, recreação infantil e praça de alimentação. Também terá um sorteio de Fusca 1986.

>> DOMINGO

MÚSICA

ROTA VIVA

Para curtir o domingo, Ricardo Soriano, Rodrigo Pata e a Banda Rotações vão agitar o Parque Dom Antônio Reis (Rua Monsenhor Pascoal Gomes Librelotto), a partir das 16h. Também haverá um bate papo com os arquitetos do IAB RS Núcleo Santa Maria.



SOBRE RODAS DE CHORO E CHIMARRÃO

O projeto promove encontros que envolvem música, palestra, oficinas, distribuição de livreto com histórias e partituras, e uma exposição portátil com fotos de Eduardo Rocha. Utilizando hábitos populares tradicionais - a "roda de chimarrão" e a "roda de choro" - estabelece a conexão entre estas manifestações culturais, enaltecendo a participação dos músicos gaúchos no movimento nacional do chorinho. A oficina gratuita ocorre às 17h, no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - ao lado do Planetário

SAMBA DO ZÉ _ Com Samba Move e Boteco do Juca. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 22h. Ingressos: R$ 15 (até 22h30min, com consumação), R$ 15 (após as 22h30min)

EDSON ROSA E PEDRO MONTI _ Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

VITOR TREVISAN _ Pop rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 5