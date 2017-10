11 opções para curtir a terça em Santa Maria 

Agenda 30/10/2017 | 21h34 Atualizada em

Noite de inauguração

Chegou a hora de conhecer o novo espaço que o The Park vai apresentar aos seus frequentadores. A partir desta terça-feira o bar ficará localizado no Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova. Para uma boa inauguração a casa preparou uma semana recheada de atrações. Hoje, quem anima a tradicional Champanharia do The Park é a DJ residente do bar Karin Spezia junto com Sandro e Cícero.

Quando – Hoje, às 20h

Onde – Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova (BR-287, 2885)

Quanto – R$ 30 (Mulheres ganham uma garrafa de espumante de cortesia e os homens ganham uma longneck de eisenbah pilsen)

HALLOWEEN PARTY

Com Banda Drop. A Melhor Terça do Mundo. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 22h. Ingressos: de graça (para quem for de fantasia), de graça (até 22h), R$ 10 (até meia-noite) e R$ 15 (após meia noite)

ROBSON SOUZA

Sertanejo. Festa Terça Mozão. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingresso: R$ 20 (até 23h30min, com consumação), R$ 15 (após as 23h30min)

RAQUEL TOMBESI

Sertanejo. A Melhor Terça do Mundo. Freguesia Som e Bar (Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 5

RICARDO BARROS

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (R. Ângelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 10

KARAOKÊ PROFANO

Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Entrada franca

RELICÁRIO

Rock. Zeppelin Bar (R. Visc. de Pelotas, 978), às 20h. Ingresso: R$ 10

>> Espetáculo

VIII ENCONTRO DE TALENTOS DOS SERVIDORES DA UFSM

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promove mais um encontro de talentos dos servidores, evento que ocorre em alusão ao Dia do Servidor Público. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Entrada franca

>> Exposição

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE ARQUITETURA VOLTADA À CIDADE DE SANTA MARIA

Exposição conta com o trabalho final de graduação de 15 egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo de faculdades do Município. Sala Monet Plaza Arte (Avenida Fernando Ferrari, nº 1.483, Monet Plaza Shopping), das 10h às 22h. Entrada franca

z TRAVESSIA

Exposição do artista visual Luciano Santos simula as variadas alas de um bloco de Carnaval. Museu de Arte de Santa Maria - Masm (Av. Presidente Vargas, 1400). Até 1 de novembro. De seg a sexta-feira das 8h ao meio dia e das 13h às 16h

(DES)BROTAMENTOS

Exposição da artista santa-mariense Catiuscia Dotto. Santo Garden (Avenida Nossa Senhora das Dores, 791). Até 13 de novembro, de terça á sexta-feira das 11h40min às 14h30min. Sábados, domingos e feriados das 11h30min às 15h30min. De terça à sábado, das 19h30min até meia noite. Entrada franca

