10 filmes da Netflix para você entrar no clima de Halloween

O Halloween, ou o Dia das Bruxas como é conhecido no Brasil é comemorado no dia 31 de outubro. É hora de tirar as fantasias do guarda-roupa e se aventurar no "Doces ou Travessura?". Para entrar no clima, organizamos uma lista de filmes aterrorizantes. Tem filmes de terror mas também tem produções divertidas, para assistir em família. Desligue as luzes, pegue a pipoca, e dê play. Cuidado para não se assustar!

>> PARA CURTIR COM A FAMÍLIA

ABRACADABRA (1993)

Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) são três bruxas do século XVII, que chegam ao século XX após seus espíritos serem evocados no Dia das Bruxas. Banidas há 300 anos devido à prática de feitiçaria, elas estão dispostas a tudo para garantir sua juventude e imortalidade. Porém precisarão enfrentar três crianças e um gato falante, que podem atrapalhar seus planos.

HOTEL TRANSILVÂNIA (2012)

O Hotel Transilvânia é um resort cinco estrelas que serve de refúgio para que os monstros possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula (Adam Sandler), que resolve convidar os amigos para comemorar, ao longo de um fim de semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis (Selena Gomez). O que ele não esperava era que Jonathan (Adam Samberg), um humano sem noção, fosse aparecer no local justo quando o hotel está repleto de convidados e, ainda por cima, se apaixonasse por Mavis.

A CASA MONSTRO (2006)

DJ Walters (Mitchel Musso) é um garoto de 12 anos que acredita que há algo de estranho na casa do velho Nebbercracker (Steve Buscemi), localizada do outro lado da rua. Tudo que passa perto da casa simplesmente desaparece, incluindo triciclos, brinquedos e animais de estimação. Na véspera do Dia das Bruxas, DJ e seu amigo Chowder (Sam Lester) deixam que a bola de basquete com a qual estão jogando caia no terreno de Nebbercracker, sumindo misteriosamente. Logo em seguida a casa tenta devorar Jenny (Spencer Locke), uma amiga de ambos, que é salva do ataque. Eles tentam avisar a todos do perigo que é a casa, mas ninguém acredita neles. O trio recorre a Skull (Jon Heder), um preparador de pizza preguiçoso que ganhou fama por no passado ter jogado videogame por 4 dias seguidos. Skull acredita que a casa tenha adquirido alma humana e que o único meio de eliminar o perigo que ela representa seja acertando-a direto em seu coração. É quando os amigos elaboram um plano que permita que entrem na própria casa.

FAMILIA ADDAMS (1991)

Os Addams, uma família macabra, correm o risco de perder seu tesouro de moedas de ouro, pois Tully Alford (Dan Hedaya), um advogado desonesto de quem os Addams são clientes, está em sérias dificuldades financeiras. Como os credores de Alford, Abigail Craven (Elizabeth Wilson) e o filho Gordon (Christopher Lloyd) estão dispostos a fazer qualquer coisa para receber o dinheiro, o advogado tem uma idéia ao notar que Gordon é muito parecido com Fester, o irmão perdido de Gomez Addams (Raul Julia). Assim, Gordon finge ser Fester para tentar encontrar a fortuna de Gomez, Mortícia (Anjelica Huston), Vandinha (Christina Ricci) e Pugsley Addams (Jimmy Workmen). Mas o plano não é tão simples como parece, pois os Addams são uma família bastante peculiar.

TOY STORY DE TERROR (2013)

Os brinquedos partem em uma viagem juntamente com Bonnie, mas um evento inesperado faz com que todos parem em um hotel de beira de estrada. Quando um dos brinquedos simplesmente desaparece, Woody, Buzz e toda a turma precisam enfrentar o medo do desconhecido para encontrá-lo.

>> PARA QUEM GOSTA DE SUSPENSE/TERROR

BRINQUEDO ASSASSINO 2 (1990)

Após o último surto letal de Chucky, o fabricante do boneco assassino tenta salvar sua reputação remodelando-o. Mas ao fazê-lo, ressuscita a alma do homicida Charles Lee Ray, que retoma imediatamente sua índole psicótica.

BRUXA DE BLAIR (2016)

Um grupo de estudantes de Milwaukee, durante uma viagem para acampar em uma das florestas da região, decide penetrar ainda mais no coração das árvores do que o previsto e acaba descobrindo que a floresta esconde seres perigosos.

TALES OF HALLOWEEN (2015)

Terror antológico reúne curta-metragens dirigidos por cultuados diretores, onde um subúrbio americano é aterrorizado por fantasmas, extraterrestres e assassinos na noite de Halloween.

THE HOUSES OCTOBER BUILT (2014)

Cinco amigos tentam encontrar a melhor casa mal-assombrada no Dia das Bruxas, mas um perigo real pode estar à espreita.

A HORA DO PESADELO (2010)

Os adolescentes Nancy, Quentin, Kris, Jesse e Dean são amigos que começam a ter o mesmo pesadelo com um homem desfigurado que usa uma luva feita de facas. O homem, Freddy Krueger (Jackie Earle Haley), os aterroriza em sonhos. A única saída é acordar, mas quando um deles morre de forma violenta, os amigos percebem que o sonho é real. A saída, na verdade, é ficar acordado.