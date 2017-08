VÍDEO: "Os Músicos de Bremen" visitam a redação do Diário e convidam para espetáculo

Teatro 16/08/2017 | 15h08 Atualizada em



Nesta quarta-feira, o palco do Theatro Treze de Maio recebe, mais uma vez, o espetáculo Os Músicos de Bremen. A apresentação é inspirada em um clássico de mesmo nome dos irmãos Jacob e Wilhelm Grim.



Votação para escolher o melhor sushi de Santa Maria segue acirrada



Na manhã desta quarta-feira, os personagens da peça fizeram uma visita surpresa na redação do Diário. Confira no vídeo abaixo e o recado do pessoal:

Sinopse: Como um jumento desempregado, um cachorro meio velho, uma gata desprezada e uma galinha sem esperança batalham por seus sonhos de justiça e oportunidade.



Onde: Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº),

Quando: 19h30min

Ingressos: Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos