VÍDEO: Maiara e Maraísa convidam público para show em Santa Maria

Elas vêm, sim! 07/08/2017 | 16h18 Atualizada em

A GDO Produções, produtora de shows de Santa Catarina que está trazendo o show de Maiara & Maraísa a Santa Maria, se pronunciou oficialmente em suas redes sociais após um boato do cancelamento do show ter se alastrado pela internet. A empresa e o empresário responsável pela agenda das cantoras, Toninho Santos, ressaltam: está confirmadíssimo o show das irmãs em Santa Maria.



Além da nota oficial, a página da GDO no Facebook divulgou um vídeo. Nele, as próprias cantoras convidam o público de Santa Maria e região para a apresentação que será realizada dia 20 de setembro, no Parque da Medianeira.

Bruna Manzon fala sobre a carreira e das lembranças de Santa Maria



"Dia 20 de setembro a gente vai estar aí, para cantar juntinho com vocês! Esperamos todos vocês, beijo", convidaram e, claro, deram uma palinha de um de seus sucessos.

Sobre o boato



Conforme o diretor artístico da GDO, Ricardo Silva, algumas pessoas – definidas por ele como ¿maldosas¿ e que buscam prejudicar o evento – começaram a compartilhar uma notícia antiga, publicada pelo Diário no primeiro semestre.



Naquela ocasião, em maio deste ano, um show das cantoras havia sido anunciado para junho, porém, segundo Silva, não se tratava de um evento oficial da produtora.

CTG Rancho da Saudade é o grande vencedor do Juvenart



– Tendo prejuízo ou lucro, a GDO sempre manteve seus shows. Em Santa Maria, não será diferente. Um local central, cenário de grandes shows que realizamos, como Victor e Léo, e Luan Santana. Esse boato é coisa de gente que quer prejudicar um evento que já é um sucesso de vendas, e que traz a cidade a principal dupla sertaneja da atualidade – desabada o Silva.