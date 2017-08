VÍDEO: mãe brinca e promete que vai dar troco após filho usar drone para assustá-la

Vídeo viralizou 17/08/2017 | 21h33 Atualizada em

Uma tarde que seria comum para dona Nelci Pinto, de 67 anos, acabou deixando a aposentada famosa nas redes sociais após uma brincadeira do filho Sérgio Henrique Pinto. O empresário, de 45 anos, assustou a mãe com um drone na casa em que ela mora, no Bairro Bonfim, em Santa Maria, na terça-feira.

– A brincadeira começou sem querer. Quando eu vi que ela estava no pátio, pensei, é agora que eu vou assustá-la. Ela sabia que eu tinha um drone, mas não sabia o que era, se era de passar no cabelo ou de comer – conta o filho, aos risos.



VÍDEO: Filho faz brincadeira, e mãe leva um susto com drone em Santa Maria



Na tarde desta quinta-feira, o Diário foi até a casa da dona Nelci para descobrir o porque de tanto sucesso e ver o que ela e o filho estão achando da "fama".



Abaixo, o vídeo que viralizou: