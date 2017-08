VÍDEO: Filho faz brincadeira, e mãe leva um susto com drone em Santa Maria

É um pássaro? um avião? 17/08/2017 | 12h23 Atualizada em

Uma tarde que seria comum para dona Nelci Pinto, de 67 anos, acabou tornando-a famosa nas redes sociais após cair em uma brincadeira do filho Sérgio Henrique Pinto. O empresário, de 45 anos, assustou a mãe com um drone na casa em que ela mora, no bairro Bonfim, em Santa Maria, na terça-feira.

– A brincadeira começou sem querer. Quando eu vi que ela estava no pátio, pensei, é agora que eu vou assustá-la. Ela sabia que eu tinha um drone, mas não sabia o que era, se era de passar no cabelo ou de comer – conta o filho, aos risos.

No vídeo, a idosa aparece varrendo o pátio, quando vê o "objeto estranho" sobrevoar a casa. Ela, junto com os cachorros, se assusta. Dona Nelci tenta filmar o objeto com o celular e, em seguida, corre para se esconder dentro de casa e fechar a porta. O susto só acabou quando ela ligou para o filho, que foi até a residência da mãe para contar que tudo era uma pegadinha.

– Ela pensou que era um disco voador – comenta Sérgio.

O empresário lembra que essa não foi a primeira vez que dona Nelci caiu nas brincadeiras dele. O empresário conta que as trollagens já foram inúmeras, com direito até mesmo a derrubar a idosa na piscina.

Após gravar o vídeo (e quase ganhar uns tapas da mãe), Sérgio começou a espalhar o vídeo para a família. Após o empresário publicar as imagens no Facebook, uma amiga da sobrinha dele decidiu compartilhar em um grupo da rede social, que tem mais de 645 mil membros. A partir daí, as imagens viralizaram e, apenas no grupo, o vídeo tem mais de 35 mil curtidas. Na manhã desta quinta-feira, as visualizações ultrapassavam 1,3 milhões.

– A gente não esperava que o vídeo fizesse sucesso. A mãe já está até compartilhando a gravação com amigos e está toda vaidosa. Apesar do susto, ela não ficou brava. Meia hora depois da brincadeira ela até fez um café pra mim – conta.