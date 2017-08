'Valerian e a Cidade dos Mil Planetas' e 'Reino Gelado 2' chegam ao cinema em Santa Maria

Telonas 09/08/2017 | 19h01 Atualizada em

VALERIAN E A CIDADE DOS MIL PLANETAS

Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h20min), Arcoplex Royal 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h30min) e Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h50min e 19h)

Direção – Luc Besson

Elenco – Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

Gênero – Aventura

Classificação – 12 anos

Duração – 2h18min

Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) é um agente viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira Laureline (Cara Delevingne), por quem é apaixonado, em defesa da Terra e seus planetas aliados, continuamente atacados por bandidos intergaláticos. Quando chegam no planeta Alpha, eles precisarão acabar com uma operação comandada por grandes forças que deseja destruir os sonhos e as vidas dos dezessete milhões de habitantes do planeta.



O REINO GELADO: FOGO E GELO

Horários – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h30min e 15h20min)

Elenco – Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga Zubkova

Gênero – Animação

Classificação – Livre

Duração – 1h20min

O raro talento de se meter em problemas é o legado da família de Kai e Gerda. O que mais você poderia esperar de quem foi criado em montanhas nevadas por trolls? Crescidos, os irmãos se metem em um desastre de proporções globais, tudo para encontrar seus pais que estão desaparecidos após serem levados pelo Vento do Norte.



PLANETA DOS MACACOS

Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h40min), Arcoplex Royal 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (18h50min) e Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h20min e 21h30min)

Direção – Matt Reeves

Elenco – Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Gênero – Ficção científica

Classificação – 14 anos

Duração – 2h20min

Humanos e macacos cruzam os caminhos novamente. César e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados liderados por um impiedoso coronel. Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.



DUNKIRK



Horários – Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h10min, 19h20min e 21h30min)

Direção – Christopher Nolan

Elenco – Fionn Whitehead, Jack Lowden, Harry Styles

Gênero – Drama

Classificação – 12 anos

Duração – 1h47min

Na Operação Dínamo, mais conhecida como a Evacuação de Dunquerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha três momentos distintos: uma hora de confronto no céu, onde o piloto Farrier (Tom Hardy) precisa destruir um avião inimigo, um dia inteiro em alto mar, onde o civil britânico Dawson (Mark Rylance) leva seu barco de passeio para ajudar a resgatar o exército de seu país, e uma semana na praia, onde o jovem soldado Tommy (Fionn Whitehead) busca escapar a qualquer preço.



TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO

Horários – Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h30min)

Direção – Michael Bay

Elenco – Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins

Gênero – Ação

Classificação – 12 anos

Duração – 2h29min

Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella (Isabela Moner), uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a Cybertron, seu planeta-natal, de forma a entender o porquê dele ter sido destruído. Só que, na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.



HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR



Horários – Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h)

Direção – Jon Watts

Elenco – Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Gênero – Aventura

Classificação – 12 anos

Duração – 2h14min

Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker (Tom Holland) voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre (Michael Keaton) surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

MEU MALVADO FAVORITO 3

Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h30min, 15h20min e 17h10min)

Direção – Pierre Coffin, Kyle Balda

Elenco – Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, Evandro Mesquita

Gênero – Animação

Classificação – Livre

Duração – 1h30min

Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso através de sua série de TV, onde interpretava um vilão chamado EvilBratt. Entretanto, o tempo passou, ele cresceu, a voz mudou e a fama se foi. Com a série cancelada, Balthazar tornou-se uma pessoa vingativa que, nas décadas seguintes, planejou seu retorno triunfal como vingança. Gru e Lucy são chamados para enfrentá-lo logo em sua reaparição, mas acabam sendo demitidos por não terem conseguido capturá-lo. Gru então descobre que possui um irmão gêmeo, Dru, e parte com a família para encontrá-lo no país em que vive.