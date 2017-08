UFSM organiza um dia de festa para comemorar o Dia do Estudante 

UFSM Abraça 10/08/2017 | 14h30 Atualizada em

O segundo semestre do ano está aí e com ele chegaram os mais novos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para acolher os calouros e comemorar o Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, o Centro de Convenções sediará, amanhã, a festa UFSM Abraça.



O evento tem início às 19h e vai contar com quatro apresentações artísticas de diferentes modalidades. O Quarteto Vivace apresentará o espetáculo Noite Lírica... Noite de Encanto, repleto de canções clássicas. A banda Geringonça apresentará um fragmento do bem-sucedido espetáculo Geringonça Apresenta O Zé, que em breve será lançado em DVD.

A música gauchesca também vai ter seu espaço no espetáculo com show Bem Assim No Mas, do grupo De Alma Gaúcha. Formado por alunos e servidores da UFSM, o grupo vai apresentar músicas que relatam a vida do homem do campo e da cidade, os medos, paixões e orgulho pela tradição.

Exposição de gravuras tem visitação gratuita



– Vamos trazer músicas autorais e alguns clássicos, como História Dos Passarinhos, do Gildo de Freitas e Querência Amada, além das autorais. Vai ter chamamé, milonga e vaneira – relata a vocalista Gabrielle Schuster.

Música, dança e teatro também passam pelo local na apresentação do espetáculo O Culto Afro. A importância da negritude na construção sociocultural é o tema da peça, que promete fazer o público refletir acerca do preconceito contra os negros, assim como suas lutas e desafios.

– A ideia é levar para a apresentação um fragmento do espetáculo. Dentro disso, vamos apresentar três músicas e três cenas, visando manter a linha do afro gaúcho na contemporaneidade. Vão ser abordados a influência black music, o samba e o negrinho do pastoreio, pautando o folclore gaúcho através de um protagonista negro – conta Rozan Ribeiro Borges, ator e criador da peça.

Grupo De Alma Gaúcha é uma das atrações do evento Foto: Ricardo Gomes / Divulgação

As atrações do UFSM Abraça foram selecionadas por meio do edital público. De acordo com a diretora Raquel Guerra foram recebidas sete propostas de grupos e artistas locais. As sugestões foram analisadas por membros da comissão de inauguração do Centro de Convenções, a partir de critérios como qualificação artística da proposta, adaptação ao local e relevância social e cultural. A ideia é promover a integração entre diferentes linguagens artísticas, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e prestigiar artistas locais.

– Pensamos em oferecer uma diversidade de atrações, inclusive cada grupo tem um gênero musical diferentes. Nossa ideia é que ao chamar diferentes estilos conseguimos também um público variado – relata a diretora.



Disney abandona Netflix para criar serviço próprio de streaming



Desde a inauguração, em junho desde ano, mais de 200 artistas já apresentaram no palco do Centro de Convenções.

SHOW

UFSM Abraça

Direção – Raquel Guerra

Com – Quarteto Vivace, O Culto Afro, De Alma Gaúcha e Banda Geringonça

Quando – Amanhã, às 19h

Onde – Centro de Convenções da UFSM, no campus de Camobi

Quanto – Ingressos podem ser trocados por agasalhos e alimentos não perecíveis nos seguintes pontos: Centro de Convenções (campus), das 8h às 20h e De Ville Festas e Eventos (Rua Dr. Bozano, 565), das 14h às 17h

*Colaborou Karen Borba