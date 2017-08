Tribalistas anunciam novo álbum em uma transmissão ao vivo

A gente canta, dança e não se cansa 10/08/2017 | 11h33 Atualizada em

– Não é uma volta dos Tribalistas, nós sempre estivemos por aí – disse Arnaldo Antunes na noite desta quarta-feira, em uma transmissão ao vivo no Facebook. Ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown, eles anunciaram um novo álbum dos Tribalistas.

O trio antecipou quatro das dez canções inéditas do álbum: Diáspora, Um Só, Fora da Memória e Aliança. Elas já estão disponíveis a partir desta quinta-feira nas plataformas digitais. As outras serão divulgadas no fim do mês em um especial a ser exibido na TV Globo. Algumas das faixas foram compostas em parcerias com músicos como Pedro Baby, filho de Baby do Brasil e Pepeu Gomes.

Além do álbum físico, o trio anunciou um hand album, encarte digital exclusivo para celular criado em parceria com o Spotify e o Facebook. O recurso traz vídeos, cifras, fichas técnicas e fotos.

O segundo álbum chega 15 anos após o disco auto-intitulado, lançado em 2002 com sucessos como Velha Infância, Já Sei Namorar e Passe em Casa.

Respondendo a perguntas de fãs, os artistas disseram acreditar que o novo trabalho tem "mais semelhanças do que diferenças" do que o primeiro. A equipe da gravação, inclusive, foi a mesma.

– Gravamos uma música por dia, tudo filmado, é um disco que você escuta melhor assistindo – disse Marisa.