Sócios do Clube do Assinante têm desconto para show de Liniker e os Caramelows

Um dos nomes mais badalados da música brasileira atual vai retornar a Santa Maria na próxima semana. Dia 24, a banda Liniker e Caramelows se apresenta no Centro de Eventos do Hotel Itaimbé, no Noites Morrostock.

O show de abertura fica a cargo da banda santa-mariense Guantánamo Groove.

O evento antecede o Morrostock, festival de música que chega a sua 11ª edição e que acontece em dezembro, no Balneário Ouro Verde, em Santa Maria.

SHOW



Noites Morrostock



Com – Liniker e Caramelows e Guantánamo Groove

Quando – 24 de agosto, 20h

Classificação – Livre

Onde – Centro de Eventos do Hotel Itaimbé (Rua Venâncio Aires, 2.741)– Quanto – Primeiro Lote (esgotado). Segundo lote – R$ 50 (meia), R$ 60 (promo - acessível a todos mediante entrega de 1kg de alimento não perecível ou agasalho), R$ 100 (inteira). Compras on-line: www.maisshows.com. Antecipados no Miau (Rua Floriano Peixoto, 1468) e na Athena e Livraria (Rua Floriano Peixoto, 1112).