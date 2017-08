Show do Tchê Chaleira e mais 16 opções para curtir a sexta em Santa Maria 

Agenda 17/08/2017 | 21h11 Atualizada em

SERTÃO LOCO – Com Mali, DJ Maciel e DJ Juliano Paim. Sertanejo, reggaeton e funk. Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300), às 23h. Ingressos: R$ 25 (1º lote) e R$ 30 (2º lote)



TCHÊ CHALEIRA – Gaúcha. Corujão (BR-158, km 318), às 23h. Ingresso: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

JELLY POP – Pop. Macondo (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 10 (entrada até 22h30min) e R$ 20 (geral), à venda no site da Sympla

GABRIEL ALMEIDA + MANDRAKES – Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia-noite) e R$ 17

SEXTA LIBRE – Tributo Paramore. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h30min. Ingresso: dgraça (universitários, até às 23h30min), R$ 10 (geral, até 23h30), R$ 10 (estudantes, após 23h30min) e R$ 20 (geral, após 23h30min)

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingressos: R$ 12

FATO CONSUMADO – Pagode. Dom Zé (Venâncio, 862), às 22h. Ingressos: R$ 20 (até às 23h30min, com consumação) e R$ 15 (após às 23h30min)

RAQUEL TOMBESI – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Avenida Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10

BETAMAX – Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingressos: R$ 15

BATATA + PEDRO MONTI – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1567), às 21h. Ingresso: R$ 12

Como se Nada Fosse Foto: Guilherme Senna / Divulgação

NOITE DO GALO PRETO – Com Maurício Schneider, Gelton Quadros e Atílio Alencar. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h30min. Ingressos: R$ 10 (estudante) e R$ 20 (geral). Ingressos disponíveis no site do Polvo Tickets

JORDANA HENRIQUES – Samba e MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10

O CANTO DOS LIVRES – Chamamé, milonga, tango e vaneira. Vaca Profana (Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 10

ROCKSANE – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde Pelotas, 978), às 21h. R$ 15

SHOW COVER ELVIS PRESLEY E THE BEETLES – Rock. Park Hotel Morotin (Faixa Nova de Camobi, km 6,2), às 21h. Ingresso: R$ 30 (cadeira), R$ 40 (mesa, bronze), R$ 50 (mesa prata), R$ 60 (mesa ouro)

z TRYO LEGAL E GUSTAVO LOPES – Pop, sambe, reggae e sertanejo. Espeto & Burger (Av. Walter Jobim), às 22h30min. Entrada franca

Teatro

COMO SE NADA FOSSE – Uma mulher, catadora e lúcida. Atenta a tudo e a todos, Mística trata de conversar com suas amizades imaginárias ao mesmo tempo que dialoga diretamente com as pessoas reais, sem esquecer do tratamento especialmente carinhoso dado a seu gatinho, Judas. Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380), às 20h30min. Ingresso: R$ 10 (meia entrada), R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora)