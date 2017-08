Show de Luiz Marenco e mais 15 opções para curtir a quinta em Santa Maria 

Agenda 16/08/2017 | 21h03 Atualizada em

DOUGLAS BRAGA – Sertanejo. Festa Quinta da Favorita. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora). Tel: (55) 99996-1030



FUZUÊ – Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional com entrada até as 22h30min) e R$20 (geral). Entradas à venda no site sympla.com.br

GABRIEL ALMEIDA + JOCA FARIAS – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingresso: de graça (até 22h) e R$ 10 (a partir das 22h)

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

BANDA TUDO DI BOM + DJ KARIN SPEZIA – Pagode e eletrônica. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3028-4334

OLD BICKERS – Rock. Moto Garage Lavagem e Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2010), às 21h. Ingresso: R$ 12

RENATO MIRAILH – Pop rock e MPB. MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 8

RAQUEL TOMBESI – Sertanejo. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 12

PINTTOO – Rock. Vaca Profana (Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 8

MANDRAKES – Rock. Festa Quinta Nacional. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 12

Teatro

LUIZ MARENCO – O músico apresenta o show Pra Meu Consumo. Acompanhado por Gabriel Selvage no violão, passeia pelo universo do homem do campo e seu cotidiano. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h30min. Ingressos: R$ 40 (antecipado), R$ 30 (sócios e meia entrada) e R$ 60 (geral)

Exposição

Foto: Reprodução / Reprodução

ARTE IMPRESSA – Exposição de livros de artista. Sala de Cláudio Carriconde, no CAL (Prédio 40, da UFSM). De seg a sex, das 8h às 17h. Até dia 28. De graça



VESTES MATRIMONIAIS – Exposição de vestidos de noiva do curso de Design de Moda. Sala Angelita Stefani, da Unifra (Rua Silva Jardim, 1.175). De seg a qui, das 9h ao meio-dia. Sextas, das 14h às 18h. Até dia 22

MEU SANGUE TAMBÉM É VIDA – Doze artistas LGBT e apoiadores da causa usam a arte para questionar o fato de pessoas homossexuais não poderem doar sangue. Monet Plaza Art, no Monet Plaza Shopping (Avenida Fernando Ferrari, 1.483), de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos das 11h às 18h. Até 30 de agosto. Entrada franca

MINI CIDADE – Pontos turísticos e prédios históricos de Santa Maria retratados em maquetes iluminadas. Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (Rua Appel, 900), de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 12h e das 13h às 16h30min. Até 31 de agosto. Entrada franca

LEMBRANÇAS – Apresenta as obras em gravuras da artista Maria Herte. Espaço Novos Talentos da Câmara de Vereadores (Rua Vale Machado, 1.415), de segunda à quinta-feira, das 8h ao meio-dia, e das 13h30min às 17h30min. Às sextas, das 7h30min às 13h30min. Até 28 de agosto. Entrada franca