Saiba como você pode ganhar descontos em sushis de Santa Maria

Top Sushi 16/08/2017 | 16h10 Atualizada em

Termina, no dia 22, o período de votação do concurso Top Sushi, que vai premiar o restaurante que faz o melhor sushi de Santa Maria e o autor da frase mais criativa em relação ao voto. Se você ainda não decidiu para quem vai seu voto, a gente te dá uma ajudinha.

Votação para escolher o melhor sushi de Santa Maria segue acirrada



Durante o período de votação, sócios do Clube do Assinante do Diário ganham descontos nos restaurantes participantes para provarem as iguarias e escolherem qual deles prepara o melhor sushi da cidade.

Foto: Divulgação

Confira como funcionam os descontos:

Costa Dourada

Endereço _ Rua dos Andradas, 1.273

Horário _ 19h às 23h30min, todos os dias

Cardápio _ A la carte e buffet

Cartões _ Todos, exceto VR e Hipercard

Contatos _ (55) 3027-3600

Desconto para sócios do Clube do Assinante de 8 a 22 de agosto _ 10% de desconto em qualquer item do cardápio, inclusive no "Costa Ilimitado"

Jo Ken Pô Sushi

Endereço _ Praça de alimentação do Royal Plaza Shooping

Horário _ 10h às 22h, de segunda a sábado; e 11h às 22h, no domingo

Cardápio _ A la carte

Cartões _ Todos, excero VR e Hipercard

Contatos _ (55) 3028-8806

Desconto para sócios do Clube do Assinante de 8 a 22 de agosto _ 10% de desconto em qualquer item do cardápio



Matsuri Sushi

Endereço _ Rua André Marques, 570

Horário _ De terça a domingo, das 19h30min às 23h30min

Cardápio _ A la carte ou rodízio

Cartões _ Visa, Master, Hipercard, Elo, Vale-Refeição (VR, Alelo, Sodexo), Diners Club

Contatos _ (55) 3222-0632

Desconto para sócios do Clube do Assinante de 8 a 22 de agosto _ 10% de desconto no rodízio

Nikkei Sushi

Endereço _ Rua Tuiuti , 2.501, bairro Fátima

Horário _ 18h às 23h, todos os dias exceto o último domingo do mês

Cardápio _ A la carte

Cartões _ Todos, exceto o Banricompras

Contatos _ (55) 3033-1777

Desconto para sócios do Clube do Assinante _ 10% de desconto em qualquer item do cardápio

Porto Sushi

Endereço _ Avenida Ângelo Bolson, 242 (quase esquina com a Avenida Presidente Vargas)

Horário _ Todos os dias, das 18h30min às 23h30min

Cardápio _ A la carte

Cartões _ Visa, Master, Elo, Hiper, Banricompras, Verde Card, BanriCard Refeição, e BanriCard Alimentação, Diners Club e Discover

Contatos _ (55) 3027-6262

Desconto para sócios do Clube do Assinante de 8 a 22 de agosto _ 40% de desconto no combo "Eu Quero"

Sushibar Morita

Endereço _ Avenida Prefeito Evandro Behr (fx velha, 7056 - Centro comercial camobi)

Horário _ De segunda a sábado, das 11h30min às 14h30min e 18h30min às 23h

Cardápio _ A la carte

Cartões _ Visa, Master e Banricompras

Contatos _ (55) 3317-2260

Desconto para sócios do Clube do Assinante de 8 a 22 de agosto _ 10% de desconto em qualquer item do cardápio

Yakusoku Comida Oriental

Endereço _ Alameda Buenos Aires, 372

Horário _ 19h às 23h30min, de segunda a sábado

Cardápio _ A la carte, rodízio e buffet

Cartões _ Todos, exceto Ello

Contatos _ (55) 3029-1731

Desconto para sócios do Clube do Assinante de 8 a 22 de agosto _ 10% de desconto em qualquer item do cardápio, de segunda a quinta-feira

Preencha o formulário de votação:

Carregando¿

ESCOLHA DOS VENCEDORES

No dia 23 de agosto, o nome do restaurante mais votado pelo público será divulgado por meio do site do Diário e em suas plataformas digitais.



Entre os dias 24 de agosto e 28 de agosto, uma comissão julgadora formada por três representantes do Diário e um representante do Delivery Much irão selecionar a frase mais criativa entre as enviadas para o restaurante vencedor do Top Sushi. A frase escolhida vai levar um prêmio de R$ 160 em consumação no restaurante vencedor!