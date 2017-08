Pabllo Vittar fecha contrato para lançar álbuns com a Sony 

Nocaute musical 09/08/2017 | 17h36 Atualizada em

A cantora Pabllo Vittar, de 22 anos, fechou, nesta quarta-feira, contrato para a produção de dois álbuns pela Sony. O álbum de estreia, Vai Passar Mal, foi feito de forma independente. Em recente entrevista à Folha de São Paulo, a drag queen, cujo nome verdadeiro é Phabullo Rodrigues da Silva, se descreveu como "fluido de gênero".

– Sou drag queen só quando tem que ser. É igual a chapéu: coloco e tiro na hora em que preciso. Não sou drag 24 horas. Eu amo ser Pabllo desmontado e sair de camisa e boné na rua – disse.

Ouça "Decote", parceria de Preta Gil e Pabllo Vittar



Mas é na personificação da drag queen Pabllo Vittar que ela tem chamado a atenção do público, da crítica e de artistas. Suas músicas dançantes figuram no topo das paradas de streaming, como Deezer e Spotify, além do YouTube, onde tem mais de 160 milhões de visualizações.

Em pouco mais de um ano, a cantora viu sua agenda lotar, seu cachê saltar de R$ 2.000 para R$ 50 mil e sua persona se tornar símbolo LGBTQ.