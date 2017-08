Ouça "Decote", parceria de Preta Gil e Pabllo Vittar

Música 08/08/2017 | 17h58

Na madrugada desta terça-feira, Preta Gil divulgou sua nova música nas redes sociais. No perfil do Instagram ela publicou: "Pensem na minha emoção! Tem #decote em todas as plataformas digitais!! Já está disponível para baixar, escutar e dançar! Pisa menos @pabllovittar"



Pablo Vittar também retribuiu o carinho da amiga no Instagram: "PARABÉNS PRETINHAAAA! Te amo mana, e vamos curtir muito ao som de decote nesse niver hein!"



Decote faz parte do sexto disco de Preta, Todas as cores, com previsão de lançamento para agosto.



A faixa tem elementos do samba e até bordão popular na internet. Ouça: