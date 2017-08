Os Tribalistas vão muito além de 'Já sei namorar'

Coluna Cultura 18/08/2017 | 14h01 Atualizada em

Na última semana, o Tribalistas _ grupo formado por Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes _ anunciou seu retorno. E, logo de cara, as novas músicas foram alvo de elogios e críticas. Porém, o mais engraçado foi ler as críticas que, aparentemente, só relacionam o sucesso do grupo ao hit Já sei namorar.



O primeiro álbum, lançado em 2002, tem 13 músicas, emplacou 5 faixas nas rádios e ainda dois primeiros lugares nas músicas mais tocadas do Brasil. Sem contar os mais de 3 milhões de álbuns vendidos mundialmente e o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro. E sem dúvidas, Já sei namorar e Velha Infância, foram os maiores sucessos, porém o álbum não foi só isso. Ele trouxe misturas musicais e formas de inserir poesias que não eram comuns na nossa música. Por isso que fez e ainda faz muito sucesso.



Vamos considerar que já se passaram quase 15 anos desde o lançamento do primeiro álbum, a música no Brasil mudou, os estilos musicais dominam as paradas musicais são outros. Assim, eles precisavam seguir dois caminhos: adequar-se ao que já estamos escutando ou remeter ao passado que já fez muito sucesso.

E talvez esse seja o acerto deles. Optar pela zona de conforto nem sempre é ruim. Foi com esse formato que eles conseguiram atingir um auge e criaram um enorme grupo de fãs. E essa "zona de conforto", que incomodou alguns nas músicas novas, também está presente no álbum anterior. É só escutar do início ao fim. Até porque, nem sempre um trabalho musical é composto só por hits.

Ainda não tem como prever se o sucesso desse novo álbum será próximo ao anterior, até porque as métricas atuais são bem diferentes, ainda mais com as plataformas digitais. Só sei, que espero escutar muito em breve Aliança e Um Só na programação das rádios e nas playlists de mais escutados do Brasil.





O novo trabalho vai apresentar 10 novas músicas, e, da mesma forma que aconteceu com o primeiro trabalho, será lançado um registro em vídeo junto ao CD. Além disso, um especial sobre o trio será exibido 31 de agosto pela Globo, e o material novo chega às lojas e plataformas digitais em 1º de setembro.