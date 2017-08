"Os Músicos de Bremen" voltam ao palco do Theatro Treze de Maio

Teatro 15/08/2017 | 14h07 Atualizada em

Nesta quarta-feira, o palco do Theatro Treze de Maio recebe, mais uma vez, o espetáculo Os Músicos de Bremen. A apresentação é inspirada em um clássico de mesmo nome dos irmãos Jacob e Wilhelm Grim.

A apresentação é gratuita. Haverá duas sessões, à tarde, para escolas. À noite, às 19h30min, haverá uma sessão aberta ao público. Quem quiser assistir precisa retirar o ingresso na bilheteria do teatro que funciona das 13h às 18h30min.

O espetáculo é dirigido por Jader Guterres e conta a história de um jumento desempregado, um cachorrinho velho, uma gata desprezada e uma galinha sem esperança que batalham pelos seus sonhos em busca de justiça e oportunidade. A montagem traz, nas entrelinhas, a ideia de que a inteligência, a união e amizade, mesmo entre os mais fracos, tornam tudo mais forte.

A peça faz parte do Projeto Corujinha, com patrocínio da Eny Calçados/Fundação Eny e Financiamento do Sistema Pró-Cultura RS. Funcionários da Eny integram o elenco da peça que é apresentada mensalmente no Theatro Treze de Maio. As escolas que têm interesse em levar alunos para assistir precisam entrar em contato por e-mail peloagenda@chilism.com.br . Outras informações pela página no Facebook Os Músicos de Bremen.