O radialista que brilhou nos palcos de Santa Maria nos anos 90

O paulista de São Bernardo do Campo já virou santa-mariense. Aos 51 anos, o comunicador, músico, produtor e técnico de gravação Odaliz Eleutério Alves – ou Dadá, como é mais conhecido – afirma que viveu mais tempo aqui do que na terra natal.

Sua relação com a música é quase uma simbiose. A música está nele e ele, na música. Para Dadá, cantar é como respirar, andar e conversar. Seu DNA é musical. Há 16 anos, é casado com a corretora de imóveis Viviane Salazar, com quem tem a filha caçula, Mel. Dadá é pai também de Thiago, Camila, Maria Gabriela e Gustavo, e avô de Sofia.

Em entrevista ao Diário, além de outras memórias, Dadá relembra sua trajetória em bandas locais, como o Trem Pagador, sucesso no Estado nos anos 90.



Diário – Então, você é um paulista que virou gaúcho...

Odaliz Eleutério Alves – Com certeza. Digo à minha família que sou um ¿paulucho¿, uma mistura entre os dois Estados. Vim para Santa Maria aos 21 anos, e hoje tenho uma relação de amor com essa cidade. Não me imagino em outro lugar. Mudei-me para o Rio Grande do Sul a convite do Colégio Centenário e da Igreja Metodista, para desenvolver projetos de arte com meninos de rua. Meu amigo, na verdade um irmão para mim, Dionísio de Oliveira Júnior, o Didi, veio de São Paulo antes de mim. Depois, me trouxe para cá. Antes de vir para o sul, trabalhei com grupos de juventude ecumênica em São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Diário – Há quanto tempo é locutor na Rádio Medianeira FM?

Dadá – Há 16 anos. Também trabalhei por três anos na rádio 105 FM. Fui descoberto por Gerson Pont e Márcio Paz, à época diretores da rádio. Foi por eles que caí no mundo do rádio e me apaixonei pela profissão de radialista. Devido aos compromissos com a música, me afastei do rádio por um longo período. Depois, vim para cobrir férias do Paulo Ricardo Siqueira Pedroso e nunca mais saí. Já fui tudo em rádio: produtor, operador, locutor... Hoje estou à frente do programa Toque Jovem, aqui na Medianeira, das 20h à meia-noite, todos os dias.



Diário – Fale dessa relação intensa com a música.

Dadá – Canto desde os 8 anos. A música está no meu DNA. Minha família é extremamente musical. Imagine aquelas reuniões em que mãe, tios, avós, todos cantam e canta muito bem. Minha mãe me embalava cantando Ângela Maria, Alcione, Elis Regina. Aprendi a cantar na Igreja Metodista, naqueles corais maravilhosos. Minha base foi a música sacra, os hinos de igreja. Agradeço o que aprendi com eles, foi uma escola importante para mim. Quando a minha mãe, Claudete, começava a cantar em casa, os vizinhos paravam para ouvi-la. É por isso que para mim cantar é tão natural. É como caminhar, levantar, respirar. Não entendo quando as pessoas dizem que não sabem cantar. Você pode não ter uma voz trabalhada, mas quando você fala, você canta. Outra característica da minha família é o futebol. Meu pai, Pedro José, jogou no São Paulo, Palmeiras e no Internacional.

Diário – Ânima, Trem Pagador, Búfalo... Vamos falar sobre as bandas das quais você fez parte?

Dadá – Sempre estive envolvido com a música. No trabalho, em casa, nos corredores da rádio, eu canto o tempo todo. A época das bandas foi maravilhosa. O Didi foi o meu grande parceiro na MPB, ritmo que não era comum nos bares locais. Aqui, as bandas tocavam músicas gaúchas e rock. A gente queria tocar Chico, Caetano, Djavan, Gil... Não tínhamos essa essência musical aqui. Ou seja, não tínhamos como banda, mas havia excelentes trabalhos individuais de MPB. É importante destacar isso. Como eu e o Didi tínhamos afinidade musical, formamos a nossa dupla. Logo, a Banda Ânima foi formada com o Carlos Contreras, Patrício Orozco e Paulinho Bracht. A Ânima teve uma trajetória rápida. Depois, comecei a trabalhar com o Rodolfo Melo e aí veio o Trem Pagador.

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário – A banda Trem Pagador fez muito sucesso em meados dos anos 90. Como foi?

Dadá – Sim, por volta de 1992, 1993. Foi uma das melhores épocas da minha vida. A banda nasceu no bar Panaceia, aqui em Santa Maria. Meu compadre, Valdor Moraes, já falecido, foi um mestre musical para mim na banda. Além dele, tínhamos o Sandro Cartier. Nossa essência também era a MPB e o pop rock. Eu, Rodolfo, Valdor e Sandro tínhamos afinidade total. Depois saiu o Rodolfo e entrou o Daniel Machado, o Gibão (Sílvio Fortes), o Broder Bastos, o Eneias Moraes e o Marcelinho Freitas, nosso baterista. De quintas-feiras a segundas-feiras, viajávamos por todo o Estado com um repertório eclético e dançante. A Trem Pagador também se apresentava na Argentina. Alguns anos depois, integrei a Banda Búfalo. Nesta, o ritmo era o forró. Mais tarde, fiz trabalhos individuais cantando e viajando como Dadá Alves e banda.

Diário – O que mais guarda daquela época?

Dadá – Foi uma trajetória de 30 anos. Guardo só felicidade. O que posso dizer em relação à música? É a minha paixão. Agradeço a base da família que me ensinou tudo e o suporte da família que construí. Guardo os amigos, minha riqueza, meu tudo. Faço o possível para reuni-los. Guardo o carinho de Santa Maria que me acolheu e aceitou. Lamento o preconceito racial que sofri em alguns momentos da carreira. Mas, lamento também se, de alguma forma, também fui preconceituoso com alguém. Sou feliz pelas oportunidades que me deram e pelas conquistas que fiz. Só tenho a agradecer.