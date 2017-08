Coluna Moda 05/08/2017 | 14h02 Atualizada em

Ontem, fui bater as minhas pernocas nas lojas. Chegando ao comércio, deparei com váááárias peças CHEIAS de babados. É isso mesmo minha gente, o babado é quente!

Modelos para todos os gostos conquistam os corações. Seja ele nas calças, nas mangas, nos blusões, camisas, enfim, por todo o lado tinha um babado.

O babado muitas vezes nos lembra algo romântico. A moda se reinventou mais uma vez, e o babado virou o HIT da estação.

Por trazer volume à peça escolhida, o babado é um adereço MAXI, deixando assim o seu look ainda mais fashionista. E, é claro, se você não for tão ousada aposte nos babados menores.

Uma dica: quando usar peças superiores com o babado, use algo sequinho na parte de baixo. Se você apostar os babados na parte inferior do look, use algo sequinho na parte superior.



E se a sua silhueta incomodar um pouco com os volumes, aposte em babados certeiros, com tecidos mais fluidos, pois assim o babado não fica tão volumoso.

Vou deixar aqui, várias inspirações para você se jogar nessa onda do momento.

Foto: Reprodução / Reprodução





Foto: Reprodução / Reprodução

Foto: Reprodução / Reprodução