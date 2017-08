Novo clipe do rapper Jay-Z faz paródia da série 'Friends'

Música 05/08/2017 | 19h17 Atualizada em

O rapper americano Jay-Z lançou, nesta sexta, o clipe da canção Moonlight, do seu novo disco, 4:44. O vídeo faz uma paródia do seriado Friends, com atores negros representando Ross, Chandler, Joey, Phoebe, Monica e Rachel.

Joey, Chandler, e Ross são interpretados, respectivamente, pelos atores Lil Rel Howery (Get Out), Lakeith Stanfield (Atlanta) e Jerrod Carmichael (The Carmichael Show). Rachel, Phoebe e Monica são vividas por Issa Rae (Insecure), Tiffany Haddish (Keanu) e Tessa Thompson (Creed), nessa ordem.

Veja como está a votação do concurso de Dia dos Pais



Dirigido por Alan Yang, co-criador da série Master of None, o clipe está, por ora, disponível apenas no serviço Tidal, do próprio Jay-Z. Segundo Yang, o vídeo estará "em todos os lugares" na próxima semana.