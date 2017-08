Novelas: Silvana segue presa no cassino em 'A Força do Querer'

O que vem aí 14/08/2017 | 16h30 Atualizada em

Bóris ajuda Lica e Tina a se prepararem para a reunião com os pais e professores em Malhação. Dom Pedro tenta se entender com Leopoldina em Novo Mundo. Sandra Helena, Malagueta e Agnaldo se sentem aliviados ao saber que Júlio não os entregou à polícia em Pega Pega. Silvana segue presa no cassino em A Força do Querer.

Confira os resumos completos das novelas nesta semana:

Segunda, 14 de agosto

Tato procura Anderson, e Moqueca pede para ele fazer uma entrega. Keyla pergunta pelo ex-namorado para Valdemar. Anderson chama Tato para ficar em casa. Keyla vai à casa de Aldo e fica amedrontada. Benê toca piano para Tonico parar de chorar. Anderson comenta com Tina que MC Pimenta quer que as Garotas do Vagão se apresentem com ele. Ellen conta a Keyla que Tato está dormindo em sua casa. Roney pede à filha para trabalhar como garçonete depois da aula. Anderson aconselha Tato a não fazer as entregas de Moqueca. Bóris ajuda Lica e Tina a se prepararem para a reunião com os pais e professores. Tato desiste de fazer a entrega. Malu exige que Edgar compareça à reunião de pais na escola para atacar Bóris e Lica.



Terça, 15 de agosto

Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Lica diz aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola. Dóris faz um acordo com Tato. Keyla vai falar com Tato, mas leva um fora e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele por causa de Malu. Roney insiste que Keyla ligue para Deco. Clara pressiona Guto para ficar contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola. Edgar chega para a reunião, e todos questionam sua presença.

Quarta, 16 de agosto

Lica concorda com a permanência de Edgar na reunião, e todos se surpreendem. Fio reclama da rigidez das aulas de Ellen. Mitsuko e Malu ironizam o motivo de os alunos estarem na reunião. Bóris e Marta apoiam que Lica se pronuncie pelos colegas. Lica faz uma proposta aos pais, mas Mitsuko discorda. Fio e Ellen começam a aula de dança. Bóris organiza uma votação, e Edgar articula para decidir a disputa. Josefina avisa a Roney que conversará com Keyla sobre Deco. Tonico fica doente. Tato não consegue fazer as coxinhas como Das Dores ensinou e fica chateado. Dóris diz a Bóris para tomar cuidado com Edgar. Edgar afirma a Malu que voltará a ser o diretor do colégio. Mitsuko pede para conversar com Tina. Keyla decide deixar Tonico na creche. Tato teme encontrar Keyla no colégio. Keyla recebe um telefonema da creche e fica desesperada.

Quinta, 17 de agosto

Keyla vai embora apressada, e Tato percebe. Lica sugere que haja um grêmio no colégio, e Bóris fica animado. Felipe reclama do namoro com Lica. Clara usa Guto para provocar Felipe. Juca incentiva Jota a convidar Ellen para jogar RPG com eles. K2 tenta convencer Tato a não ir atrás de Keyla, mas ele muda de ideia e vai procurar a ex-namorada. Fio resolve um problema de matemática em sala de aula e recebe elogios da professora. Ellen recusa o convite de Jota, que fica chateado. Keyla deixa Tato cuidando de Tonico. Clara fala mal de Lica para Felipe. Samantha pede a Anderson um orçamento para fazer o clipe da banda. Tato não deixa Roney chamá-lo de volta para a lanchonete. Marta convida Bóris e Dóris para um jantar. Lica encontra um poema escrito por Bóris no livro que pegou emprestado com ele. Tina fica com ciúmes de Samantha. Guto tenta explicar as aulas de piano para Benê. Josefina tenta convencer Keyla a falar com Deco. Tina leva Anderson para jantar no restaurante dos pais.

Sexta, 18 de agosto

Mitsuko fica impressionada com o conhecimento de Anderson no restaurante, e Tina se alegra. Lica convida Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco para Roney. Tato pensa em Keyla. Mitsuko reclama do namoro de Tina. Das Dores tenta ajudar Tato a voltar a cozinhar. Lica fica animada com a notícia de que Bóris vai jantar em sua casa. Telma avisa a Tina que a mãe delas quer levá-las ao shopping. Mitsuko procura a mãe de Anderson no hospital. Tato treina com Felipe. Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen discutem os assuntos que irão abordar no canal de internet. Mitsuko sugere a Nena que se unam para separar Anderson e Tina. Roney tenta falar com Deco por telefone, mas desiste ao vê-lo chegar à lanchonete.

Segunda, 14 de agosto

Diara manda os empregados expulsarem Greta e Schultz de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério para o mercado de escravos e promete ajudar Cecília. Dom Pedro tenta se entender com Leopoldina. Bonifácio afirma que não pode ajudar Libério. Thomas questiona Nívea sobre a presença de Joaquim em sua casa. Greta afirma a Schultz que eles precisam dar um jeito em Diara antes que Wolfgang e Ferdinando voltem. Benedita ouve Domitila mandar Rosa queimar suas roupas sujas de sangue. Benedita confidencia a Chalaça que Domitila perdeu o bebê. Greta tenta fazer amizade com Diara. Ferdinando afirma a Peter que não pode se relacionar com ninguém. Ubirajara apanha dos jagunços, e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu solta Elvira. Benedita conta para Dom Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa de Wolfgang e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a Chalaça a carta de Thomas que pegou com Anna.



Terça, 15 de agosto

Chalaça garante a Joaquim que Domitila será desmascarada. Ferdinando se recusa a ficar com Greta. Cecília vai ao mercado de escravos e Amália tenta acalmá-la. Vitória passal mal durante a noite e Thomas não deixa Anna cuidar da filha. Leopoldina tenta ajudar Libério. Ferdinando afirma a Diara que não quer mais viver com ninguém. O ministro Howard aparece de surpresa à casa de Thomas. Cecília decide falar com Sebastião. Jacira tenta ensinar as índias a lutarem para salvar os homens da aldeia. Francisco entrega dinheiro a Domitila para pagar a chantagem de Benedita. Peter e Amália cuidam de Vitória. Joaquim entrega a Dom Pedro as cartas escritas por Domitila. Chalaça aparece no solar, e Domitila se desespera. Joaquim conta o plano de Chalaça para Leopoldina. Dom Pedro decide ir escondido até o solar e ouve a conversa entre Domitila e Chalaça.



Quarta, 16 de agosto

Dom Pedro aparece e Domitila fica em pânico. Anna percebe o interesse de Thomas em saber com o ministro inglês se existem pistas sobre a investigação do tráfico de escravos para a Inglaterra. Dom Pedro expulsa Domitila. Chalaça conta a Leopoldina e Joaquim tudo o que aconteceu no solar. Benedita fica frustrada com a frieza com a qual é tratada por Dom Pedro e vai embora do solar com a irmã. Cecília enfrenta Sebastião, e Matias a ajuda a fugir. Francisco avisa a Licurgo que o mandato dele como deputado foi cassado. Os piratas desembarcam em um vilarejo e Elvira consegue fugir com um grupo de teatro. Bonifácio diz a Joaquim que acredita que Severino Menezes pode ajudá-los a prender Thomas. Matias garante que ajudará Cecília a encontrar Libério. Elvira parte com o grupo de teatro para o Rio de Janeiro. Diara pede a Ferdinando para ajudar Greta, e a vilã ouve a conversa. Bonifácio elogia Leopoldina por seu comportamento diante da separação de Dom Pedro e Domitila. Domitila procura Thomas. Ferdinando tenta conversar com Greta e ela o manipula. Quinzinho fala com Joaquim e o consola. Dom Pedro implora o perdão de Leopoldina.



Quinta, 17 de agosto

Leopoldina deixa Dom Pedro voltar para casa. Quinzinho começa a falar normalmente, e Joaquim se emociona. Dom Pedro afirma que reconquistará Leopoldina. Jacira instrui as índias a lutarem e atirarem flechas. Todos se emocionam ao ouvir Quinzinho falar. Domitila pede a Anna para convencer Thomas a deixá-la ficar em sua casa. Jacira e as outras índias libertam todos os guerreiros da aldeia. Anna pede a Nívea que entregue uma carta para Joaquim. Dom Pedro procura Chalaça. Domitila afirma a Francisco que irá reconquistar Dom Pedro. Sebastião humilha Libério. Thomas segue Nívea. Os índios comemoram a volta de todos, e Ubirajara aceita ser novamente o cacique. Greta desaparece, e todos se preocupam. Thomas vê Nívea recebendo um recado de uma escrava de ganho e a aborda. Joaquim é avisado de que Nívea corre perigo. Chalaça vê Domitila entrar na casa de Thomas. Um empregado encontra uma pista do paradeiro de Greta e todos saem apressados à sua procura. Thomas ameaça jogar Nívea de um precipício.

Sexta, 18 de agosto

Joaquim salva Nívea e luta com Thomas. Domitila tenta conversar com Anna. Schultz, Diara e Ferdinando chegam à mata, e Schultz consegue avisar a Greta da presença deles. Joaquim leva Nívea para o palácio. Greta finge se afogar e Ferdinando a salva. Hugo descobre o esconderijo de Licurgo. Diara percebe a provocação de Greta e tenta se manter calma. Chalaça volta a trabalhar no paço. Felício leva Domitila à força da casa de Thomas, e Dom Pedro fica arrasado ao ver. Chalaça leva Leopoldina até Dom Pedro. Matias encontra o paradeiro de Libério, que teme ser mandado para fora do Brasil. Greta consegue chamar a atenção de Ferdinando e fica satisfeita. Bonifácio fica animado com a possibilidade de prender Thomas, e Joaquim teme pela segurança de Anna e Vitória. Greta diz que ficará com o dinheiro de Wolfgang e Schultz fica desconfiado. Thomas exige que Anna faça os serviços de dona de casa e ela se revolta. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Quinzinho revela a Joaquim o esconderijo de Thomas na taberna. Thomas queima o livro de Anna.

Sábado, 19 de agosto

Joaquim conta a Bonifácio sobre o esconderijo de Thomas. Elvira se anima por estar chegando ao Rio de Janeiro. Os piratas tramam para capturarem Elvira. Thomas e Anna brigam. Leopoldina não consegue resistir a Dom Pedro. Nívea intimida Patrício. Greta reclama de seu golpe de suicídio não ter funcionado com Ferdinando. Diara entrega dinheiro a Matias para resgatar Libério da fazenda. Ferdinando se aconselha com Peter. Jacira é batizada como guerreira Tucaré. Piatã sente que Anna precisa de ajuda. Joaquim e Bonifácio denunciam Thomas ao comissário Egídio. Sebastião avisa a Thomas sobre o novo grupo de escravos para ser contrabandeado. Egídio, Joaquim e Bonifácio chegam à taberna e acusam Germana e Licurgo de cúmplices de Thomas. Elvira aceita ser a estrela do espetáculo da companhia de teatro. Fred afirma que se vingará de Thomas. Quinzinho mostra o quarto de Thomas para Joaquim, Bonifácio e Egídio. Amália aceita a sugestão de Peter para procurar Chalaça. Ferdinando pede Greta em namoro, e Schultz comemora. Libério é levado com outros escravos para fora da fazenda. Joaquim encontra provas contra Thomas. Elvira e a companhia de teatro chegam à cidade. Thomas é preso.

Segunda, 14 de agosto

Siqueira tenta se aproveitar da confissão de Júlio para se autopromover perante a imprensa. Antônia conta a Douglas que Júlio roubou o hotel. Luiza avisa a Pedrinho que a polícia recuperou uma das malas com o dinheiro dele. Sandra Helena informa a Agnaldo que Júlio se entregou à polícia. Malagueta se recorda que o KlubStrass está fechado temporariamente e resolve se esconder na boate com Sandra Helena e Agnaldo. Eric diz a Júlio que descobrirá quem roubou o dinheiro com ele. Sandra Helena, Malagueta e Agnaldo se sentem aliviados ao saber que Júlio não os entregou à polícia. Pedrinho recebe de Siqueira a sua mala com os dólares. Antônia encara Júlio.



Terça, 15 de agosto

Júlio acusa Antônia de pensar só em sua carreira. Antônia avisa a Júlio que ele deverá pagar pelo crime que cometeu. Maria Pia e Malagueta se entregam à paixão e dormem juntos. Prazeres passa mal ao saber da prisão de Júlio. Malagueta informa a Timóteo que Júlio não contará à polícia que ele participou do roubo. Evandro diz a Mônica que ela não pode aparecer na janela, por causa dos repórteres e curiosos que vão surgir na vila. Mônica faz as malas e sai da vila de forma discreta. Nelito conforta Antônia. Luiza e Sandra Helena discutem e saem no tapa. Eric afirma a Antônia que quer pegar todos os envolvidos no roubo e se coloca à disposição para ajudar a polícia. Sandra Helena coloca tinta vermelha nos vidros de shampoo do carrinho de Tânia e provoca uma reclamação geral de hóspedes no hotel. Tânia conta a Douglas que alguém quer prejudicá-la. Mônica procura Malagueta. Júlio fica surpreso ao saber, pelo advogado, que sua mãe pagou a fiança para soltá-lo. Arlete pede perdão a Júlio.

Quarta, 16 de agosto

Júlio resiste em aceitar as justificativas de Arlete, que explica ao filho que sumiu para salvar a vida dele. Mônica deixa claro a Malagueta que fugiu com Evandro para não ser pega pela polícia, como Timóteo e Canivete. Malagueta aceita dar abrigo a Mônica como amigo. Prazeres fala com Elza, que se sente culpada por Júlio ter roubado. Cíntia fica surpresa por Nelito compreender a atitude de Júlio. Pedrinho tem medo de ficar pobre novamente. Sandra Helena mostra a Cíntia que Nelito sente atração por ela. Prazeres desmaia ao ver Arlete. Sandra Helena diz a Eric que está interessada em investir nas empresas dele. Luiza comemora com Rúbia a liberação do alvará de funcionamento da boate. Douglas aceita fazer o show de reestreia do KlubStrass. Adriano reclama com Sabine por seu afastamento e falta de afeto. Douglas se prontifica a ensinar Sandra Helena a conhecer regras sociais. Evandro chora ao ler a carta de despedida de Mônica. Arlete pede garantias a Athaíde de que ela e a família não correm perigo. Athaíde pergunta a Arlete o que ela fez com as provas.

Quinta, 17 de agosto

Arlete garante que as provas foram destruídas, e Athaíde tranquiliza a mãe de Júlio ao informar que no inquérito consta que o acidente foi causado por um brinquedo. Júlio diz a Elza que será difícil mãe e filho se perdoarem. Eric convida Maria Pia para ser madrinha do seu casamento com Luiza. Júlio se recusa a ficar ao lado da mãe e vai dormir no porão. Arlete relembra a Elza de que sempre acompanhou a vida de Júlio por meio da irmã. Arlete diz a Elza que não pode contar a verdade para Júlio sobre seu sumiço. Para o casamento, Luiza propõe o regime de separação total de bens. Eric discorda, mas depois acaba cedendo ao desejo de Luiza. Malagueta avisa a Maria Pia que Sabine está se interessando por ele. Evandro conta a Júlio que Mônica o deixou. Júlio é demitido do hotel por justa causa. Sandra Helena confidencia a Cíntia que gosta de Eric. Cíntia oferece uma palavra de apoio para Júlio. Sandra Helena chama Cíntia para ir à festa do KlubStrass. Adriano decide romper com Sabine. Sabine convida Malagueta para jantar em sua casa. Sandra Helena sente ciúmes ao ver Agnaldo com Gilda na festa. Douglas entra no palco da boate para se apresentar.

Sexta, 18 de agosto

O show de Douglas faz sucesso. Sabine comenta com Malagueta que sua relação com Adriano terminou. Agnaldo fica preocupado com a intimação que recebe da polícia. Dulcina aconselha Sandra Helena a não deixar o dinheiro lhe ¿subir à cabeça¿. Antônia avisa a Luiza que não poderá ir ao casamento. Pedrinho pede a Eric que faça a neta feliz e diz que ficará de olho nele. Maria Pia decide subir no parapeito do hotel para impedir o casamento de Eric e Luiza. Malagueta tenta fazer Maria Pia desistir da ideia de pular, mas é Eric quem consegue segurar Maria Pia. Eric e Luiza se casam. Maria Pia diz a Malagueta que irá trabalhar no escritório de Genebra a convite de Sabine. Maria Pia se despede da família e de Malagueta. Pedrinho vai para a casa de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.

Sábado, 19 de agosto

Agnaldo diz à polícia que não sabe quem ajudou Júlio no roubo. Arlete conta a Elza que começará a trabalhar na cooperativa de táxi. Cíntia é interrogada por Antônia, que não gosta de ver a camareira defender Júlio. Antônia e Domênico decidem intimar Timóteo e Canivete. Sabine culpa Pedrinho por ela ter perdido o filho deles na época em que estava grávida, ao vê-lo aos beijos com Lígia. Sandra Helena contrata Nelito como seu mordomo. Pedrinho fica feliz quando Nelito lhe diz que existem pessoas interessadas em ter aula com ele de boas maneiras. Arlete expulsa Pedrinho de seu táxi depois que ele fala mal de Júlio. Eric e Luiza chegam da lua de mel. Eric convida Malagueta para ser seu assessor pessoal. Evandro conta a Júlio que desistiu de procurar Mônica e o convida para se hospedar na casa dele. Dom e Dílson choram emocionados com a confirmação de que são irmãos. Sabine fica nervosa ao ver que Dom chorou.

Segunda, 14 de agosto

Eurico se desespera com o sumiço de Silvana. Simone liga para Caio. Silvana segue presa no cassino. Nonato insinua a Dita que sabe que Silvana saiu para jogar. Nazaré e Abel param de falar sobre a possível prisão de Ritinha quando Edinalva chega. Bibi descobre que Silvana está presa no cassino e fala com Sabiá. Joyce e Leandro se beijam. Silvana volta para casa. Ivana faz outra aplicação de hormônio. Eugênio marca de se encontrar com Ruy no escritório. Joyce pensa em Eugênio. Edinalva manda Ritinha descobrir o que Zeca está armando contra ela. Zu comenta com Marilda que acredita que Ritinha esteja escondendo algo da família. Cibele entrega para Ruy o resultado do exame de DNA de Ruyzinho. Ritinha envia Marilda ao escritório da advogada de Zeca. Silvana diz a Dita que não irá mais jogar. Zeca confirma a sua viagem para Jeiza. Marilda conta a Ritinha que ela pode ser presa, e Ritinha confidencia o fato para Edinalva. Eurico informa a Silvana que Garcia a nomeou como sua representante na empresa. Eugênio pede para conversar com Ivana. Joyce toma uma decisão sobre sua vida. Dantas garante a Stella que todas as histórias de Mira não são reais. Ivana desiste de falar com Eugênio por causa de Irene. Zeca e Erica vão para o aeroporto, mas ele é impedido de viajar pela Polícia Federal.



Terça, 15 de agosto

Zeca é levado por um policial, e Erica fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único problema que teve com a polícia. Joyce recebe flores de Leandro. Silvana defende Bibi da difamação de Heleninha. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca. Jeiza afirma a Alan que ganhará o cinturão de MMA. Eugênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoada. Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acusação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furiosa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jogos que estiverem em seu computador. Elvira aparece no baile funk, e Bibi a coloca no camarote. Zeca é levado para um presídio. Erica informa a Alan sobre a prisão de Zeca, e o treinador decide não contar nada para Jeiza. Ruy e Ivana recebem uma foto de Joyce e Eugênio juntos. Dantas comenta com Eurico que podem ter descoberto o culpado pelo incêndio no restaurante. Elvira volta do baile funk, e Heleninha se surpreende. Dantas diz a Caio que foi Bibi quem ateou fogo no restaurante.

Quarta, 16 de agosto

Caio não acredita em Dantas e pede para falar com Bibi. Cândida conversa com Jeiza, mas não conta sobre a prisão de Zeca. A advogada informa a Abel que Zeca foi levado para um presídio. Ritinha suplica a Bibi para ajudá-la a falar com Zeca na prisão. Heleninha revela a Caio que Bibi está dando ordens na comunidade. Cibele implora que Anita e Duda apareçam no jantar que ela pretende fazer. Bibi acerta com Ritinha a ida dela ao presídio. Edinalva conta a Zu que não pode dormir sozinha. Ivana se emociona ao ver um pelo nascer em seu pescoço. Dantas é informado que Bibi será intimada a comparecer à delegacia. Zeca conversa com sua advogada. Rubinho pede a Sabiá para piorar a situação de Zeca. Jeiza se emociona ao chegar no local onde será a sua luta de MMA. Abel faz promessa para sua santa, para livrar Zeca da prisão. Caio ameaça revelar a verdade para Eurico, e Silvana afirma que não irá mais jogar. Bibi recebe uma intimação e fica nervosa.

Quinta, 17 de agosto

Bibi acredita que a intimação que recebeu seja por causa de Rubinho. Elvira diz a Bibi que ficou interessada por Sabiá. Garcia explica como Heleninha pode se comunicar com Yuri. Silvana decide ir para a empresa e fica nervosa quando vê o talão de cheques. Rubinho conta a Bibi que Zeca foi preso e um amigo de Sabiá irá incriminá-lo ainda mais. Zeca é avisado de que receberá a visita de uma mulher à noite, e ele acredita ser Jeiza. Ivana conversa com Te sobre as mudanças que estão ocorrendo com ela. Cândida mente para não revelar a Nazaré que não contou a Jeiza sobre Zeca. Ruy vai atrás de Ritinha na casa de Edinalva. Bibi confessa a Caio que incendiou o restaurante. Irene afirma a Mira que não desistirá de Eugênio. Ruy brinca com Ruyzinho. Mere volta para saber notícias do filho, e Abel discute com ela. Cândida estranha a irritação de Edinalva ao saber que Mere irá dormir na casa de Nazaré. Bibi decide se esconder no morro. Ritinha chega ao presídio para encontrar Zeca. Biga reconhece Mira na rua. Zeca e Ritinha se beijam.

Sexta, 18 de agosto

Zeca sai do beijo tumultuado, e Ritinha pega um botão da camisa que ele estava usando quando foi preso. Joyce e Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta a Abel que foi encontrar Zeca no presídio. Dantas obriga Bibi a ir com ele até a delegacia. Abel fala para Nazaré, Cândida e Mere que Ritinha esteve com Zeca. Zeca pede para a advogada esperar ele sair da prisão para dar entrada no processo contra Ritinha. Edinalva desmente a história da filha, e Cândida fica desconfiada. Joyce agradece a Silvana pela ajuda com Eugênio. Bibi e outras mulheres parecidas com ela esperam pelo reconhecimento do frentista. Biga conta a Silvana que encontrou Mira em um quiosque à noite. Caio encontra Irene e fica intrigado ao falar com ela. O frentista não reconhece Bibi, e Dantas pede para o delegado continuar a investigação. Zeca pensa em Ritinha. Jeiza descobre que Zeca foi preso e se enfurece com Alan e Cândida. Dantas leva Bibi para casa. Nazaré avisa a Abel que Zeca foi reconhecido por um traficante e que será processado. Nonato percebe Silvana em crise de abstinência e tenta ajudá-la. Bibi se emociona ao chegar em casa. Jeiza decide voltar para o Brasil.

Sábado, 19 de agosto

Alan não consegue convencer Jeiza a ficar em Los Angeles. Ritinha fala para Marilda que irá esperar Zeca sair da prisão. Abel teme que o filho volte a se encantar por Ritinha. Joyce discute com Ivana, e Eugênio tenta falar com a filha. Cândida e Aurora conversam sobre as filhas. Duda chega com Amaro à casa de Cibele, e Anita vai embora. Jeiza desiste de sua carreira por causa de Zeca, e Alan fica enfurecido. Nonato sugere a Dita que aconselhe Silvana a procurar ajuda. Rubinho faz sucesso com as mulheres no morro e fica entusiasmado. Garcia questiona Bibi sobre o fim de seu relacionamento com Caio. Cibele afirma a Anita que não tentará mais prejudicar Ruy. Ritinha diz a Edinalva para avisar da chegada de Zeca. Mira confirma que Irene está apaixonada por Eugênio e se preocupa. Eugênio exige que Joyce não tenha mais contato com Irene. Ivana afirma a Simone que terá problemas em contar a verdade para Joyce. Abel recebe Zeca na porta do presídio. Cândida reclama de ouvir Edinalva falar de Zeca para Ritinha. Abel não gosta de saber que Mere cantará na venda de Nazaré. Zeca se decepciona com Jeiza. Ritinha entra no quarto de Zeca e o surpreende.