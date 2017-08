Netflix renova a série 'Glow' para segunda temporada  

Streaming 11/08/2017 | 17h03 Atualizada em

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira, que Glow vai ganhar uma segunda temporada. A série é ambientada nos anos 80 e acompanha Ruth Wilder (Alison Brie), uma atriz desempregada que eventualmente cria o primeiro programa televisivo de luta profissional com mulheres.

Glow tem Jenji Kohan como produtora executiva. Ela é conhecida por criar Weeds e Orange Is the New Black, ambas as séries apresentam fortes protagonistas femininas.

O segundo ano, ainda sem data de estreia, terá 10 episódios. O serviço de streaming fez o anúncio da renovação pelo Twitter. Veja o comunicado:

Renovando meu estoque de glitter e música dos anos 80. #GLOW volta pra segunda temporada! pic.twitter.com/7x0onlS1De — Netflix (@NetflixBrasil) August 10, 2017

Para divulgar a série no Brasil, a Netflix lançou um vídeo com Gretchen. No esquete, ela aparece como um das personagens da liga feminina de luta livre dos Estados Unidos e tem um confronto com Rita Cadillac.