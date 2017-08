Música, chope e comidas para celebrar o Dia do Vizinho

Para celebrar 19/08/2017 | 16h22 Atualizada em

Começou, às 15h deste sábado, a segunda edição da Festa de Vizinho, organizada pelo Mercato Amorino na Rua Duque de Caxias (entre as ruas Niederauer e Olavo Bilac), na área central de Santa Maria.

Tem show do Pirisca Grecco, palco livre, chope, tortas e brinquedos para crianças. Tudo isso para celebrar o Dia do Vizinho, data que é comemorada no dia 20 de agosto.

De acordo com Julie Jarosziski, proprietária do estabelecimento, a ideia é retomar uma antiga festa que acontecia, há anos, na Rua Olavo Bilac, para comemorar o Dia do Vizinho. Também é possível que outras festas, no mesmo estilo, sejam organizadas ainda neste ano:

– A gente aproveitou a data para reunir todo mundo, porque quem mora aqui há mais tempo comenta sobre essas festas, todo mundo vai se conhecendo, se apegando – explica.

A festa vai até as 22h e a entrada é gratuita.