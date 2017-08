Morre, aos 78 anos, o humorista Paulo Silvino

Cara, crachá 17/08/2017 | 12h59 Atualizada em

O ator Paulo Silvino morreu na manhã desta quinta-feira, aos 78 anos. Ele lutava contra um câncer no estômago.

Ele estreou na TV Globo em 1967, com TV Ó - Canal Zero. Já em 1970, Silvino participava do Faça Amor Não Faça Guerra e, em 1976, o Planeta dos Homens. O sucesso veio em 1983, com sua participação no Viva o Gordo, ao lado de Jô Soares. Silvino também participou de vários quadros no Zorra Total. Em 2003, estreou como um anjo que surgia nos quadros de mulheres bonitas em momentos inoportunos. Em 2005, foi o Pai Turíbio, que consultava os búzios com o bordão "fala, buzinho, fala", para resolver problemas amorosos de suas clientes.

Ainda em 2005, estreou seu personagem de maior sucesso no programa, o porteiro Severino, que deveria conferir quem eram os visitantes e funcionários que se apresentavam na portaria da TV Globo, daí surge o famoso bordão "cara, crachá". Após Severino, ele aparece como Teseo em 2008, um homem que tem um chip inserido no corpo por sua mulher. Sempre que ele apronta, o chip toca e a mulher o encontra. Em 2009, deu vida a Cruzoelson, um náufrago que acaba numa ilha deserta ao lado de uma bela morena chamada Serena (Giselle Ingrid). Na ilha, ele faz de tudo para enganar a mulher toda vez que passa um navio ou avião que poderia resgatá-los.

Seu trabalho mais recente foi no filme Gostosos, Lindas e Sexies, que chegou aos cinemas em abril deste ano.

Ele era pai de Flávio Silvino, ator que teve danos cerebrais ao sofrer um acidente de carro. Após o incidente, Flávio voltou a atuar, na novela Laços de Família, mas acabou por abandonar a carreira.

João Paulo Silvino, o filho mais novo do ator, lamentou a morte do pai nas redes sociais. "Que Deus te receba de braços abertos meu pai amado".

Informações sobre velório e enterro ainda não foram confirmadas.