Luiz Melodia morre aos 66 anos

Gente 04/08/2017 | 10h39 Atualizada em

O cantor e compositor Luiz Melodia morreu nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, aos 66 anos, em decorrência de complicações de um câncer na medula óssea. Conforme informações do site G1, "o cantor fez um transplante e resistiu ao procedimento, mas não vinha respondendo bem à quimioterapia. O câncer voltou, e o estado de saúde se agravou ontem".



Seu nome de batismo era Luiz Carlos dos Santos, filho de um sambista do morro do Estácio, no Rio, berço do samba urbano carioca. O menino descobriu a música ao ver o pai tocando viola em casa. Melodia precisou contrariá-lo para seguir na música porque o pai sonhava vê-lo doutor.



Foi no seu morro do Estácio que Melodia conheceu o poeta Wally Salomão e Torquato Neto. Por meio do poeta, Gal Costa conheceu as composições do artista, cujas canções ela gravaria. A primeira mais famosa foi Pérola Negra, no disco Gal a Todo Vapor.

Estácio Holly Estácio, outra de suas mais conhecidas, ganhou interpretação em diversas vozes, tornando-se um dos clássicos da música popular brasileira. A canção foi gravada pela primeira vez por Maria Bethânia.

Em 1973, ele lançou o disco Pérola Negra. Depois, viriam Maravilhas Contemporâneas (1976) e Mico de Circo (1978).



O cantor tinha 45 anos de carreira, e sua música sofreu forte influência da Jovem Guarda.



Confira alguns momentos da carreira do cantor: